TMW Radio Morrone: “Mercato vivace in Serie C, Vicenza davanti a tutti. Salernitana tra le più attive”

Con ventuno giornate di campionato in archivio, Alfonso Morrone, presidente ADICOSP, ha analizzato i temi principali del campionato di Serie C attraverso i microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione 'A Tutta C':

Direttore che mercato invernale è stato finora in Serie C? Ci sono operazioni che l’hanno colpita più di altre?

"Siamo ancora all’inizio della finestra, sono passati poco più di dieci giorni, ma il colpo per eccellenza, fatto addirittura nei primi minuti di apertura del mercato, è stato quello di Buzzaniti al Catania. Un’operazione importante che credo sarà determinante. L’abbiamo visto anche nell’ultima partita: assist decisivo e vittoria in una gara molto complicata".

Subito protagonisti anche altri nuovi arrivi…

"Sì, basta pensare alla semifinale di ieri: Murano del Potenza è andato subito a segno, Panico della Ternana ha colpito il palo. Parliamo di calciatori importanti per la categoria, alcuni dei quali hanno già vinto campionati. Questo rende il torneo ancora più avvincente".

Dal suo osservatorio, come vede l’andamento dei tre gironi di Serie C?

"Credo che il girone A stia prendendo una direzione abbastanza chiara, quella della vittoria del Vicenza. Dopo anni in cui è andato vicino al traguardo, penso che questa sia la stagione giusta. Negli altri due gironi, invece, la lotta è ancora apertissima".

Nel girone B chi vede davanti?

"C’è grande equilibrio. Arezzo e Ravenna sono lì davanti, anche se l’Arezzo ha avuto un piccolo rallentamento. Attenzione anche a una terza incomoda come l’Ascoli".

E il girone C?

"È quasi una Serie B2, con piazze di grande livello. Sta facendo un percorso importante il Benevento, ma anche altre realtà stanno rendendo il campionato molto competitivo".

Si nota anche un aumento di pubblico sugli spalti…

"Assolutamente sì. Gli stadi sono sempre più pieni e questo è un segnale molto positivo. Il lavoro del presidente Marani e della Lega Pro sta portando risultati, sia con la visibilità garantita da Sky sia con una comunicazione più efficace. Vedere gli spalti pieni fa bene al calcio".

Nel girone C si parla molto della Salernitana: cosa si aspetta dal suo mercato?

"È una società importante che viene da due retrocessioni e vuole riscattarsi. Ha fatto tanto in estate, ma non basta comprare giocatori: serve creare un gruppo. Ha un ottimo direttore sportivo come Daniele Faggiano e credo che sarà una delle squadre che si muoverà di più da qui alla fine del mercato".

Può arrivare qualche colpo pesante?

"Si parla di possibili operazioni importanti, come quella legata a Insigne. Se dovesse arrivare, considerando anche Ferrari, l’attacco della Salernitana diventerebbe di livello superiore. Ma spesso queste operazioni si chiudono negli ultimi giorni".

Tra le squadre in difficoltà, chi sta lavorando meglio sul mercato?

"Per ora non ho visto colpi clamorosi. Più che gli investimenti, in questi casi fanno la differenza le idee. Qualche squadra neopromossa, come il Forlì, sta intervenendo soprattutto con giovani per allungare la rosa. In altri casi, come per alcune piazze storiche, l’obiettivo realistico è salvaguardare la categoria e iniziare a programmare la prossima stagione".

Chiudiamo con le iniziative dell’ADICOSP legate al mercato.

"Anche quest’anno organizziamo l’evento ufficiale di chiusura del calciomercato a Roma. Abbiamo cambiato location: saremo al Rome Cavalieri, in zona Eur, vicino al Tre Fontane. Si parte il 29 al mattino. Oltre alle aree dedicate alle trattative, organizzeremo diversi panel su temi calcistici e sociali, perché il calcio è anche un grande veicolo di comunicazione. Questa è la nostra visione".