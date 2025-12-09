Niente sconto per la Triestina: la Corte Federale d'Appello respinge il ricorso
Niente da fare per la Triestina sul fronte della penalizzazione. Il mese scorso infatti il club alabardato aveva presentato un reclamo alla Corte Federale d’Appello per la restituzione dei tre punti tolti per violazioni di natura amministrativa lo scorso 23 ottobre dal Tribunale Federale Nazionale. Questo il comunicato della CFA pubblicato sul sito della FIGC:
“La Corte Federale d’Appello ha respinto il reclamo dell’U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C), confermando la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. La società, deferita a seguito di segnalazione della Lega Pro, era stata sanzionata lo scorso 23 ottobre dal Tribunale Federale Nazionale”.
Per il club del nord-est dunque restano 23 i punti di penalizzazione in una classifica che li vede ancora ultimi nel Girone A di Serie C con ancora cinque punti da recuperare per arrivare a quota zero. Una doccia gelata, seppur non inattesa, per la Triestina dunque.
Questa la classifica del Girone A: Vicenza 43, Lecco 33, Union Brescia 30, Cittadella 28, Alcione Milano 27, Inter U23 27, Pro Vercelli 24, Trento 23, Giana Erminio 23, Renate 21, Dolomiti Bellunesi 21, Lumezzane 20, Novara 20, AlbinoLeffe 18, Arzignano Valchiampo 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Virtus Verona 14, Pro Patria 12, Triestina -5
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
