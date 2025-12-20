Juventus, Openda: "Spalletti ci piace, vuole sistemare tutto. Felice che mi dia fiducia"
Lois Openda, attaccante della Juventus, è intervenuto al microfono di DAZN dopo la vittoria contro la Roma: "Sono un ragazzo così, con questo sorriso. Oggi la cosa più importante è la vittoria. Non mi sento ancora nel prime, ma sentivo che la fiducia che mi arriva ora è diversa e che quindi il gol sarebbe arrivato presto. E che mi sarei potuto adattare più facilmente. Sono felice che il gol sia arrivato".
Con Spalletti ti senti a tuo agio.
"La mentalità è differente, ci piace, è un allenatore che vuole sistemare tutti i nostri errori subito dopo gli allenamenti. Ci fermiamo, ne parliamo, proviamo a correggerli ed è bello".
