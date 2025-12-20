Roma, Gasperini: "Ferguson non mi sta convincendo, rifarei le stesse scelte"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, analizza ai microfoni di Sky Sportla sconfitta per 2-1 nella sfida contro la Juventus: "In attacco abbiamo sbagliato troppi passaggi. C'erano tutte le condizioni per creare pericoli, nel primo tempo c'è mancata qualità per servire gli attaccanti e anche la precisione nel secondo però metterei un punto esclamativo sulla prestazione di molti giocatori contro una squadra forte come la Juve. La Roma deve essere fiduciosa dopo questa partita, sono convinto che possiamo fare bene".

Yildiz e Conceicao vi hanno messo in difficoltà?

"I tagli di Yildiz e Conceicao sono quelli di giocatori forti, purtroppo abbiamo preso gol alla fine del primo tempo però abbiamo concesso pochissimo fino a quel momento. Ci sono state prestazioni di alto livello anche di giocatori che avevano giocato meno come Rensch e Ziolkowski, con questa base possiamo lavorare bene".

Manca pericolosità in attacco?

"Abbiamo perso gli scontri diretti con quelle davanti però abbiamo battuto squadre come Como e Lazio, siamo solo all'inizio e abbiamo una società forte alle spalle. Siamo partiti da alcuni mesi, la Roma può pensare di costruirsi un futuro sul presente di adesso".

Potevi schierare Ferguson da subito?

"No, perché Ferguson non mi sta convincendo. Non tanto per la questione tecnica, ma perché non si é calato nello spirito. Ma non solo lui. Dybala e Soulé hanno una qualità tecnica nettamente superiore, non possiamo paragonarli con altri. Rifarei le stesse scelte".