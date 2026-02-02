Petardo ad Audero, Inter Club San Marino: "È stato un nostro socio. Collaborato con la Digos"

Si comincia a fare luce sull'accaduto di ieri allo "Zini". "Come Inter Club San Marino ci assumiamo la responsabilità che un nostro socio fosse presente a Cremona. Ci dissociamo totalmente dal suo gesto. Durante la trasferta era autonomo, senza che potessimo conoscere le sue intenzioni. Abbiamo già chiesto l’espulsione dal club e collaborato con la Digos per identificare ogni responsabilità", la nota ufficiale trasmessa sui social media dall'Inter Club San Marino a un giorno di distanza dall'episodio che ha visto un tifoso nerazzurro lanciare nelle strette vicinanze di Emil Audero un petardo dal settore ospiti dello stadio della Cremonese.

Gesto folle che ha messo a rischio il portiere grigiorosso, caduto a terra stordito dal colpo, subito soccorso dai giocatori presenti sul campo e dai sanitari che si sono accertati delle condizioni del 29enne. Nulla di grave per fortuna, ma grande spavento per tutti, mentre Audero ha deciso di continuare a giocare e concludere la partita nonostante quanto avvenuto. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, il colpevole del lancio del petardo è stato rintracciato subito.

Lo stesso avrebbe provato ad accendere e lanciare un secondo ordigno, ma l’esplosione gli ha causato gravi ferite a una mano. Mentre altri tifosi interisti sono intervenuti con fermezza per impedirgli di proseguire, prima che venisse soccorso e trasferito in ospedale. Attualmente il tifoso è sorvegliato a vista all’ospedale Maggiore di Cremona, identificato tra dagli agenti di polizia locali già allo stadio Zini. Da capire se il soggetto in questione verrà trasferito in un centro specializzato per ricevere le cure mediche del caso, dopo aver lesinato le falangi di due dita.