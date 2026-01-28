Douglas Luiz arriva dalla Juve, Emery: "Lo stiamo coinvolgendo al Villa dopo gli infortuni"

Douglas Luiz è solo un arrivo da formalizzare, ma l'allenatore dell'Aston Villa Unai Emery ha appena confermato che l'affare con la Juventus è stato sigillato. Il tecnico spagnolo, presente in conferenza stampa per il pre-partita in vista della sfida di giovedì contro il Salisburgo in Europa League, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in merito alle visite mediche odierne del centrocampista brasiliano di 27 anni (prestito con diritto di riscatto a 25 milioni più bonus).

l Villans hanno accelerato per chiudere il colpo Douglas Luiz dopo gli infortuni di Kamara, McGinn e Tielemans. Quest'ultimo rimarrà fuori per circa due mesi (infortunio alla caviglia), lo scozzese 31enne poco meno per un intervento al ginocchio, mentre il primo non riuscirà a tornare nemmeno per chiudere la stagione. "Penso proprio di sì", ha commentato Emery riguardo l'accordo con la Juventus vicino. "Dopo gli ultimi aggiornamenti sugli infortuni, dobbiamo gestire il centrocampo centrale in vista delle prossime partite; stiamo coinvolgendo Douglas Luiz per questa ragione. Inoltre, sta tornando Amadou Onana".

E ha concluso: "Anche Ross Barkley tornerà tra pochi giorni: è molto vicino a riunirsi al gruppo e sarà molto importante. Abbiamo poi George Hemmings: ha un potenziale enorme", la chiosa di Emery alla vigilia della sfida che non riserva troppe sorprese. Infatti l'Aston Villa è secondo e in piena top-8 nella classifica unica di Europa League, perciò il discorso ottavi di finale è già archiviato.