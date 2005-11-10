Runjaic verso l'esonero: Paolo Zanetti in pole per sostituirlo alla guida dell'Udinese

L'avventura di Kosta Runjaic sulla panchina dell'Udinese sembra ormai arrivata al capolinea. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione della società friulana sarebbe stata presa dopo un avvio di stagione decisamente negativo. I bianconeri hanno raccolto appena cinque punti nelle prime giornate, frutto di una vittoria e due pareggi, un bottino che non soddisfa le aspettative della dirigenza. A pesare ulteriormente sul futuro del tecnico tedesco è stata soprattutto la pesante sconfitta contro la Roma in questo decimo turno: un 2-5 maturato al termine di una partita dominata dai giallorossi, capaci di chiudere il primo tempo addirittura sullo 0-4.

Chi lo sostituirà?

Per raccogliere l'eredità di Runjaic, l'Udinese ha iniziato a valutare diversi profili. Tra i nomi finiti sul tavolo della dirigenza ci sono quelli di Vladimir Petkovic e Roberto D'Aversa, ma in questo momento il candidato principale sembra essere Paolo Zanetti. L'ex allenatore dell'Hellas Verona è in pole position per guidare la squadra friulana in una fase particolarmente delicata della stagione.

Il possibile accordo con Zanetti

Anche la formula contrattuale sarebbe già stata individuata. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, in caso di scelta definitiva su Zanetti, l'Udinese avrebbe pronto un accordo fino al termine dell'attuale stagione, con un'opzione per quella successiva. Il prolungamento sarebbe verosimilmente legato al raggiungimento della salvezza, obiettivo prioritario della società. Per Zanetti si tratterebbe di una nuova opportunità in Serie A, mentre per l'Udinese l'eventuale cambio di guida tecnica rappresenterebbe un tentativo di dare una scossa a un campionato cominciato decisamente sotto le aspettative.