La Lazio vola in testa da sola, la Juve si riavvicina alla Champions: Serie A, la classifica
Alessio Del Lungo
È una domenica bellissima quella appena conclusa per la Lazio, che ha battuto 2-1 il Cagliari e si è regalata la vetta della classifica di Serie A, allungando così a +3 sull'Inter e a +4 sulla Roma. Vincono anche il Como, che si riprende il quarto posto ai danni del Milan, e la Juventus, che stacca il Napoli e resta a 3 lunghezze dal Frosinone. Complicata invece la situazione dei partenopei, raggiunti pure dal Bologna all'8° posto.
La classifica aggiornata della Serie A
1. Lazio – 28 punti (10 partite giocate)
2. Inter – 25 (10)
3. Roma – 24 (10)
4. Como – 23 (10)
5. Milan – 21 (10)
6. Frosinone – 20 (10)
7. Juventus – 17 (10)
8. Napoli – 14 (9)
9. Bologna – 14 (10)
10. Torino – 13 (10)
11. Genoa – 13 (10)
12. Cagliari – 13 (10)
13. Atalanta – 11 (9)
14. Lecce – 9 (10)
15. Sassuolo – 8 (9)
16. Monza – 7 (10)
17. Fiorentina – 5 (9)
18. Parma – 5 (9)
19. Udinese – 5 (10)
20. Venezia – 3 (10)