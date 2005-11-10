La Lazio vola in testa da sola, la Juve si riavvicina alla Champions: Serie A, la classifica

È una domenica bellissima quella appena conclusa per la Lazio, che ha battuto 2-1 il Cagliari e si è regalata la vetta della classifica di Serie A, allungando così a +3 sull'Inter e a +4 sulla Roma. Vincono anche il Como, che si riprende il quarto posto ai danni del Milan, e la Juventus, che stacca il Napoli e resta a 3 lunghezze dal Frosinone. Complicata invece la situazione dei partenopei, raggiunti pure dal Bologna all'8° posto.

La classifica aggiornata della Serie A

1. Lazio – 28 punti (10 partite giocate)

2. Inter – 25 (10)

3. Roma – 24 (10)

4. Como – 23 (10)

5. Milan – 21 (10)

6. Frosinone – 20 (10)

7. Juventus – 17 (10)

8. Napoli – 14 (9)

9. Bologna – 14 (10)

10. Torino – 13 (10)

11. Genoa – 13 (10)

12. Cagliari – 13 (10)

13. Atalanta – 11 (9)

14. Lecce – 9 (10)

15. Sassuolo – 8 (9)

16. Monza – 7 (10)

17. Fiorentina – 5 (9)

18. Parma – 5 (9)

19. Udinese – 5 (10)

20. Venezia – 3 (10)