Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Perugia, Tedesco: "Basta negatività, l’era di Materazzi e Nakata è finita"

Perugia, Tedesco: "Basta negatività, l’era di Materazzi e Nakata è finita"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 22:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Alla vigilia del derby contro la Ternana, il tecnico del Perugia, Giovanni Tedesco, ha aperto la conferenza stampa con un pensiero speciale per Renzo Luchini, storico massaggiatore del club recentemente scomparso: “È venuta a mancare una persona molto importante… Renzo è stato fondamentale per il Perugia in 60 anni di carriera. Questo è un giusto riconoscimento per lui, ma anche un messaggio alla squadra: domani serve spirito di appartenenza, un cuore grande, amore per questa maglia”.

Tedesco si è detto fiducioso: “Arriviamo bene all’appuntamento, la squadra è arrabbiata… Ci siamo allenati bene tutta la settimana e ho tutta la squadra a disposizione”. E ha voluto ringraziare anche la curva: “Sono impagabili, oggi ci hanno dato l’ennesima dimostrazione di amore”.

Sulla forza della Ternana: “Se siamo il Perugia visto con Livorno, Arezzo o Vis Pesaro, non dobbiamo temere nessuno… La nostra casa deve essere sempre protetta. Qualcuno ha definito la sconfitta con la Juventus Next Gen una disfatta, ma le disfatte sono altre. Ho letto di giocatori fuori rosa e confronti duri, ma c’è troppa negatività. Sono arrivato qui con tre punti in dieci partite e il morale a terra. Questa squadra ha pregi e limiti, va supportata. Gemello è il portiere più forte in circolazione, Montevago l’attaccante più forte. Fidatevi di me, hanno bisogno di tutti”.

Capitolo mercato: “Fino al 21 dicembre nessuno andrà fuori rosa. A gennaio ci saranno valutazioni… Chi non è contento può andare via, chi è felice rimane. Io li difenderò finché andranno in campo”.

Sulla Ternana: "È una squadra offensiva, con qualità, ma concede. L’abbiamo preparata. Non verranno qui per il punticino, sarà una partita a viso aperto. Liverani? È una persona squisita, ma nel calcio non c’è amicizia. Non mi sento con nessuno dei miei ex compagni”.

Articoli correlati
Perugia, Novellino: “Salvezza con il coltello tra i denti. Il derby con la Ternana... Perugia, Novellino: “Salvezza con il coltello tra i denti. Il derby con la Ternana vale tutto”
Perugia-Ternana, derby dimezzato: gli ultras rossoverdi diserteranno la trasferta... Perugia-Ternana, derby dimezzato: gli ultras rossoverdi diserteranno la trasferta
Serie C, il programma dalla 2ª alla 4ª giornata di ritorno: date e orari delle varie... Serie C, il programma dalla 2ª alla 4ª giornata di ritorno: date e orari delle varie partite
Altre notizie Serie C
Perugia, Tedesco: "Basta negatività, l’era di Materazzi e Nakata è finita" Perugia, Tedesco: "Basta negatività, l’era di Materazzi e Nakata è finita"
Juventus Next Gen, Brambilla: "Guidonia squadra solida. Ora ci serve continuità" Juventus Next Gen, Brambilla: "Guidonia squadra solida. Ora ci serve continuità"
Cosenza, Buscè: "La lezione a Foggia utile, ma noi giochiamo sempre per vincere" Cosenza, Buscè: "La lezione a Foggia utile, ma noi giochiamo sempre per vincere"
Benevento, Floro Flores: "Cavese avversario ostico. Fuori casa saper soffrire" Benevento, Floro Flores: "Cavese avversario ostico. Fuori casa saper soffrire"
Monopoli, Colombo: "Voglio festeggiare rinnovo e compleanno con una vittoria" Monopoli, Colombo: "Voglio festeggiare rinnovo e compleanno con una vittoria"
Gubbio, Di Carlo: "Primo tempo insufficiente, in dieci meglio. La Pianese ha meritato"... Gubbio, Di Carlo: "Primo tempo insufficiente, in dieci meglio. La Pianese ha meritato"
Serie C, vincono Bra e Team Altamura. Campobasso e Giugliano ko Serie C, vincono Bra e Team Altamura. Campobasso e Giugliano ko
Novara, Zanchetta: "Vicenza corazzata, ma possiamo metterli in difficoltà" Novara, Zanchetta: "Vicenza corazzata, ma possiamo metterli in difficoltà"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Ricci al posto di Fofana, davanti Leao e Pulisic
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
4 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Palladino lascia fuori Scamacca
5 Fiorentina sempre più in crisi: Kean voleva tirare il rigore. E non ha esultato al gol di Mandragora
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona stacca la Fiorentina. Atalanta, l'Europa è lontana
Immagine top news n.1 Il Verona risorge: clamoroso 3-1, Atalanta dispersa nella nebbia del Bentegodi
Immagine top news n.2 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Palladino lascia fuori Scamacca
Immagine top news n.3 Inter-Como 4-0, le pagelle: Chivu incarta Fabregas, Lautaro show. Delude Nico Paz
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Inter regina per almeno una notte. Lautaro stacca Orsolini
Immagine top news n.5 Calcio spettacolo a San Siro: l'Inter demolisce il Como di Fabregas 4-0
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo sale all'ottavo posto, Fiorentina ultima
Immagine top news n.7 Fiorentina, non c'è fine alla crisi. Viola umiliati anche dal Sassuolo, finisce 3-1 al Mapei
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.2 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.3 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.4 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, a breve Raffaele Palladino in conferenza: segui le sue parole
Immagine news Serie A n.2 Verona, a breve Paolo Zanetti in conferenza stampa dopo la sfida all'Atalanta
Immagine news Serie A n.3 Giovane e bello al Bentegodi: il brasiliano è MVP e segna per la 3ª gara in casa di fila
Immagine news Serie A n.4 Verona, primo hurrà dopo 7 mesi. E in casa l'ultimo successo fu contro... Palladino
Immagine news Serie A n.5 Verona-Atalanta 3-1, le pagelle: Belghali va in scooter, Lookman disperso, Krstovic stecca
Immagine news Serie A n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona stacca la Fiorentina. Atalanta, l'Europa è lontana
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria alla ricerca di un nuovo sponsor tecnico: 4 in corsa con la Hummel favorita
Immagine news Serie B n.2 Monza, Pessina: "Sempre stato molto competitivo. Ma si può anche perdere con dignità"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Donadoni: "Entella sfida non semplice. Verde? Ha qualità e può dare di più"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Carrarese, i convocati di Gregucci: ci sono Henderson, Ferrari e Abildgaard
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Inzaghi: "Basta parlare di crocevia. Dobbiamo dare continuità ai risultati"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Russini in uscita a gennaio: ritorno di fiamma del Siracusa in Serie C
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, Tedesco: "Basta negatività, l’era di Materazzi e Nakata è finita"
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, Brambilla: "Guidonia squadra solida. Ora ci serve continuità"
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Buscè: "La lezione a Foggia utile, ma noi giochiamo sempre per vincere"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Floro Flores: "Cavese avversario ostico. Fuori casa saper soffrire"
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, Colombo: "Voglio festeggiare rinnovo e compleanno con una vittoria"
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, Di Carlo: "Primo tempo insufficiente, in dieci meglio. La Pianese ha meritato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Juventus, Spalletti torna al Maradona e non può permettersi passi falsi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Bologna, i biancocelesti possono riaprire la corsa all'Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Roma, Gasperini vuole riscatto immediato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Appiah e una settimana da ricordare: cittadinanza italiana e primo gol in A con il Milan
Immagine news Calcio femminile n.2 Cincotta: "Gara speciale, amo Firenze e la Fiorentina. Contento di sfidarla con la Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Pinto risponde a Bergamaschi: è 1-1 fra Roma e Juve nel big match
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili: "Parma quasi 'spagnolo' come gioco. Serve un lavoro collettivo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Seria A Women, Grimshaw e Appiah lanciano il Milan: Napoli ko in casa
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Bonansea-Cambiaghi dal 1°. C'è l'ex Bergamaschi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?