Perugia, Tedesco: "Basta negatività, l’era di Materazzi e Nakata è finita"

Alla vigilia del derby contro la Ternana, il tecnico del Perugia, Giovanni Tedesco, ha aperto la conferenza stampa con un pensiero speciale per Renzo Luchini, storico massaggiatore del club recentemente scomparso: “È venuta a mancare una persona molto importante… Renzo è stato fondamentale per il Perugia in 60 anni di carriera. Questo è un giusto riconoscimento per lui, ma anche un messaggio alla squadra: domani serve spirito di appartenenza, un cuore grande, amore per questa maglia”.

Tedesco si è detto fiducioso: “Arriviamo bene all’appuntamento, la squadra è arrabbiata… Ci siamo allenati bene tutta la settimana e ho tutta la squadra a disposizione”. E ha voluto ringraziare anche la curva: “Sono impagabili, oggi ci hanno dato l’ennesima dimostrazione di amore”.

Sulla forza della Ternana: “Se siamo il Perugia visto con Livorno, Arezzo o Vis Pesaro, non dobbiamo temere nessuno… La nostra casa deve essere sempre protetta. Qualcuno ha definito la sconfitta con la Juventus Next Gen una disfatta, ma le disfatte sono altre. Ho letto di giocatori fuori rosa e confronti duri, ma c’è troppa negatività. Sono arrivato qui con tre punti in dieci partite e il morale a terra. Questa squadra ha pregi e limiti, va supportata. Gemello è il portiere più forte in circolazione, Montevago l’attaccante più forte. Fidatevi di me, hanno bisogno di tutti”.

Capitolo mercato: “Fino al 21 dicembre nessuno andrà fuori rosa. A gennaio ci saranno valutazioni… Chi non è contento può andare via, chi è felice rimane. Io li difenderò finché andranno in campo”.

Sulla Ternana: "È una squadra offensiva, con qualità, ma concede. L’abbiamo preparata. Non verranno qui per il punticino, sarà una partita a viso aperto. Liverani? È una persona squisita, ma nel calcio non c’è amicizia. Non mi sento con nessuno dei miei ex compagni”.