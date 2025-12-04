Continuano i divieti in Serie B: niente trasferta a Padova per i tifosi del Cesena
In Serie B continuano i divieti di trasferta imposti alle varie tifoserie da parte del CASMS e delle autorità competenti. L'ultima in ordine di tempo vede protagonisti, loro malgrado, i tifosi del Cesena a cui sarà impedito di spostarsi a Padova per seguire la sfida in programma lunedì contro i biancoscudati. Lo comunica la società di casa nel comunicato sull'apertura delle vendita dei biglietti per la partita:
"Il Calcio Padova informa i propri tifosi che, la prevendita dei biglietti per l’incontro casalingo di serie B tra Padova e Cesena, in programma lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio Euganeo, verrà gestita in 2 diverse fasi.
1^ fase: prelazione dedicata ai possessori della membership “MY PADOVA CARD”, a partire da giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 16:00 e fino a venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 09:30.
2^ fase: vendita libera dedicata a tutti, a partire dalle ore 11:00 di venerdì 5 dicembre 2025.
Su disposizione delle autorità preposte alla pubblica sicurezza, si informa che tutti i tifosi biancoscudati, residenti al di fuori della provincia di Padova, potranno acquistare i biglietti per i settori locali solo se in possesso della tessera di fidelizzazione del Calcio Padova (Calcio Padova Card).
Tutti i tifosi sono invitati a presentarsi per tempo ai varchi di accesso".
