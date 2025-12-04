Verona, Zanetti in bilico? Mandorlini fa notare: "Sono i giocatori a dover reagire"

Il Verona va avanti con Paolo Zanetti, affidandogli il delicatissimo compito di risollevare le sorti della squadra gialloblu con di fronte due impegni complessi come quelli rappresentati da Atalanta (sabato al Bentegoid) e Fiorentina (al Franchi, il 14 dicembre).

L’ex tecnico degli scaligeri, Andrea Mandorlini, ha parlato a Radio Verona del momento complicato della squadra veneta, spiegando in che modo a suo dire dovrebbe cercare una svolta. Queste le sue parole, a partire dall'atteggiamento in campo: "Il Verona dovrebbe essere un po’ più sporco e cattivo, anche se faccio fatica a giudicare a distanza". le sue parole. In tanti infatti hanno elogiato in questa prima parte di campionato la capacità del Verona di avere una propria identità di gioco e di creare tante situazioni pericolose a livello offensivo.

In questi giorni è stato messo sotto la lente d'ingrandimento proprio Zanetti, ma Mandorlini fa notare: "Credo che più che l’allenatore la chiave la debbano trovare i giocatori, sono loro a dover cambiare marcia, può capitare l’involuzione del gioco, ma bisogna saper reagire", spiega Mandorlini, come riportato da CalcioHellas. L'ex difensore aggiunge poi che mancano ancora molte partite da qui alla fine per cambiare rotta, "compresa quella con l’Atalanta di sabato". A proposito dei bergamaschi, però riconosce: "L’avversario é forte davvero ed anche in fiducia". Parola al campo dunque: "Pareva dovesse essere il campionato del Verona, il campo sta dicendo altro ma non vuol dire che la squadra non possa venirne fuori”, conclude.