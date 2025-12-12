Picerno, Bertotto: "A gennaio interventi determinanti, stagione in cui c'è da soffrire"

Valerio Bertotto, tecnico del Picerno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoSalernitana in vista della sfida di campionato fra le due compagini. Ecco uno stralcio delle sue parole:

"Ho trovato una squadra con delle difficoltà oggettive sotto tanti aspetti, se c'è un cambio di allenatore significa che le cose non vanno bene. Anche la sfortuna ci ha messo lo zampino, sono venuti a mancare dei giocatori. Sappiamo che è una stagione in cui c'è da soffrire, dobbiamo riprendere il filo logico. Sappiamo che a gennaio ci saranno interventi determinanti ma ora ci sono due partite da affrontare con fierezza voglia e motivazione perchè i punti sono importanti. La Salernitana sarà la prima ma la volontà è quella di fare bene il nostro lavoro".

Come pensate di imbrigliare la Salernitana?

"Il mio obiettivo è rimanere focalizzato sulla mia squadra. Sappiamo chi affronteremo, una squadra forte e attrezzata per stare al vertice. Da quando sono arrivato, al netto delle difficoltà oggettive, come prestazioni avremmo meritato qualcosa in più. È su questo che continuo a macinare, cercando lavorare come sta facendo, limitando e migliorando quelle situazioni che generano un risultato negativo. Bisogna stare sul pezzo e non mollare, sapendo che anche con poco le cose possono cambiare".