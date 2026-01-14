Ufficiale Picerno, dal Trapani arriva Kanoute per l'attacco. È in prestito con diritto di riscatto

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Picerno "comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Mamadou Kanoute dal Trapani con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Giocatore di assoluta esperienza per la categoria, Kanoute è un attaccante capace di incidere grazie a forza fisica, velocità e capacità realizzativa. Un profilo di spessore, abituato a essere determinante e a prendersi responsabilità nei momenti chiave delle partite.

La società rivolge a Mamadou il benvenuto e gli augura buon lavoro con la maglia rossoblù".

Fanno poi seguito, ai canali ufficiali del club, le parole del Direttore Generale Vincenzo Greco: "Kanoute é un innesto di grande valore per noi. Yaye ha indossato maglie di società importanti di primo livello come Juve Stabia, Benevento, Catanzaro, Palermo, Avellino, Taranto, parliamo di un calciatore che conosce benissimo la categoria, che ha qualità, personalità e fame. Su Mamadou c’erano tante squadre importanti ma noi siamo riusciti a vincere sulla concorrenza. Il suo arrivo Porta peso offensivo, esperienza e leadership, elementi che alzano ancor di piu il livello qualitativo della squadra e del nostro progetto".