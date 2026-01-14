TMW
Picerno, in arrivo un rinforzo d'esperienza per l'attacco: è Kanoutè dal Perugia
TUTTO mercato WEB
Dopo aver disputato la prima parte della stagione con la maglia del Perugia, un gol in 14 presenze, per l’esterno d’attacco Mamadou Kanoutè si prospetta una nuova esperienza in Serie C. Il classe ‘93, come raccolto dalla nostra redazione, infatti farà ritorno al Trapani per fine prestito che poi lo girerà in prestito con diritto di riscatto al Picerno.
Il club lucano dunque rinforza il suo reparto offensivo con un giocatore di grande esperienza in Serie C viste le sue 288 presenze condite da 49 reti in carriera.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Le più lette
2 Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile