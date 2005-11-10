Il Como di Falsini non sbaglia: 2-1 al Manchester United in Youth League

È una vittoria pesante e prestigiosa quella che il Como Primavera ha ottenuto contro il Manchester United in Youth League. La squadra allenata da Falsini ha vinto 2-1 contro i Red Devils ed è salita a quota 4 punti in classifica. Nel primo tempo Papaccioli e Albini hanno indirizzato il match in 19 minuti, mentre nella ripresa il gol di Fletcher al 50' ha obbligato i padroni di casa a soffrire per preservare il risultato.

Il tabellino di Como U19-Manchester United U19 2-1

Marcatori: 4′ Papaccioli (C), 19′ Albini (C), 50′ Fletcher (M)

Como: Sgarbi, Joao Gabriel, De Paoli, Grilli; Albini, Cassano (57′ Arui), Andrealli, Broggian; Papaccioli (57′ Bosze); Fustini (77′ Cauli), De Paula (57′ Tigano). A disposizione: Visentin, Ronchetti, Epifani, Ortelli, Arioli. Allenatore: Falsini

Manchester United: Byrne-Huges, Helafu, McCormack, Mills, Watson, McEvoy (60′ Camacho), Fletcher (71′ Ajayi), Thwaites, Mantato (82′ Brown), Ibragimov, Thompson. A disposizione: Hardy, Orozco, Eze, Ngwashi, O’Brien, Rooney. Allenatore: Lawrence

Arbitro: sig. Bandic (Bosnia)