Playoff Serie C, gli accoppiamenti del secondo turno: appuntamento al 6 maggio
Archiviato il primo turno, i playoff di Serie C entrano subito nel vivo con gli accoppiamenti del secondo turno della fase a gironi, in programma mercoledì 6 maggio. Sfide secche, senza appello, che delineeranno il quadro delle squadre pronte a inseguire il salto di categoria.
Nel Girone A, il Lecco ospita la Giana Erminio in un derby lombardo che si preannuncia equilibrato e combattuto. Nell’altra sfida, il Cittadella se la vedrà con il Lumezzane, con i padroni di casa chiamati a sfruttare il fattore campo dopo il pareggio sofferto nel turno precedente.
Nel Girone B, riflettori puntati su Juventus Next Gen-Pianese, una sfida che promette spettacolo tra due squadre giovani e dinamiche. L’altro incrocio vede il Campobasso affrontare il Pineto, reduce da una vittoria convincente e pronto a confermarsi.
Nel Girone C, il Cosenza sfida il Casarano, protagonista di un ottimo primo turno, mentre la Casertana incrocia il Crotone in una gara che si preannuncia molto tattica.
Le vincenti avanzeranno verso la fase nazionale, dove entreranno in gioco anche squadre già qualificate come Renate, Ravenna, Salernitana e Potenza.
PLAYOFF SERIE C
PRIMO TURNO DELLA FASE A GIRONI (in maiuscolo le qualificate)
Girone A
CITTADELLA-Arzignano Valchiampo 2-2
12' e 18' Rabbi (C), 53' Nanni (A), 75' Bernardi (A)
LUMEZZANE-Alcione Milano 0-0
Trento-GIANA ERMINIO 1-2
4' Vitale (G), 65' Samele (G), 69' Chinetti (T)
Girone B
Già giocate
PIANESE-Ternana 1-1
59' Coccia (P), 65' [rig.] Pettinari (T)
PINETO-Gubbio 2-1
23' La Mantia (G), 48' D'Andrea (P), 77' Schirone (P)
Juventus Next Gen-Vis Pesaro 2-2
13' Pagnucco (J), 48' Faticanti (J), 53' e 65’ Nicastro (V)
Girone C
CASERTANA-Atalanta U23 1-0
78' Saco
CROTONE-Audace Cerignola 1-1
52' Musso (C), 90'+2 [aut.] Groppelli (C)
Monopoli-CASARANO 0-2
13' Ferrara, 25' Grandolfo
SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)
Girone A
Lecco-Giana Erminio
Cittadella-Lumezzane
Girone B
Campobasso-Pineto
Juventus Next Gen-Pianese
Girone C
Cosenza-Casarano
Casertana-Crotone
PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)
Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)
SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)
FINAL FOUR
Semifinali: and. domenica 24 maggio/rit. mercoledì 27 maggio
Finale: and. martedì 2 giugno/rit. domenica 7 giugno
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