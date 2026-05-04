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Playoff Serie C, avanti Casarano, Giana e Pineto. Alla Juventus NG basta un pareggio

Playoff Serie C, avanti Casarano, Giana e Pineto. Alla Juventus NG basta un pareggio
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Alessandra Stefanelli

Si è chiuso il primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C, con sfide combattute ed equilibri sottili che hanno già delineato parte del percorso verso la promozione.

Nel Girone A passano il turno la Giana Erminio, vittoriosa in trasferta sul campo del Trento per 2-1, e il Cittadella, che impatta 2-2 contro l’Arzignano in una gara ricca di emozioni e ribaltoni. Eliminazioni invece per Lumezzane e Trento.

Nel Girone B avanti il Pineto, che supera 2-1 il Gubbio al termine di una gara intensa, e la Pianese, capace di fermare sull’1-1 la più quotata Ternana. Spettacolare il 2-2 tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, ma entrambe le squadre restano in corsa e si giocheranno il tutto per tutto nel prossimo turno.

Nel Girone C spicca il colpo del Casarano, che elimina il Monopoli con un netto 2-0 esterno. Avanti anche la Casertana, che batte di misura l’Atalanta U23, mentre Crotone e Audace Cerignola si dividono la posta in palio.

Già delineato il programma del secondo turno, in programma mercoledì 6 maggio: tra le sfide più attese spiccano Juventus Next Gen-Pianese, Campobasso-Pineto e Cosenza-Casarano, gare che inizieranno a pesare in maniera decisiva sul cammino verso la fase nazionale.

Di seguito il resoconto del turno odierno e i relativi accoppiamenti del turno successivo:

PLAYOFF SERIE C
PRIMO TURNO DELLA FASE A GIRONI (in maiuscolo le qualificate)
Girone A
CITTADELLA-Arzignano Valchiampo 2-2
12' e 18' Rabbi (C), 53' Nanni (A), 75' Bernardi (A)
LUMEZZANE-Alcione Milano 0-0
Trento-GIANA ERMINIO 1-2
4' Vitale (G), 65' Samele (G), 69' Chinetti (T)

Girone B
Già giocate
PIANESE-Ternana 1-1
59' Coccia (P), 65' [rig.] Pettinari (T)
PINETO-Gubbio 2-1
23' La Mantia (G), 48' D'Andrea (P), 77' Schirone (P)
Juventus Next Gen-Vis Pesaro 2-2
13' Pagnucco (J), 48' Faticanti (J), 53' e 65’ Nicastro (V)

Girone C
CASERTANA-Atalanta U23 1-0
78' Saco
CROTONE-Audace Cerignola 1-1
52' Musso (C), 90'+2 [aut.] Groppelli (C)
Monopoli-CASARANO 0-2
13' Ferrara, 25' Grandolfo

SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)
Girone A
Lecco-Giana Erminio
Cittadella-Lumezzane

Girone B
Campobasso-Pineto
Juventus Next Gen-Pianese

Girone C
Cosenza-Casarano
Casertana-Crotone

PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)
Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)

SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)

FINAL FOUR
Semifinali: and. domenica 24 maggio/rit. mercoledì 27 maggio
Finale: and. martedì 2 giugno/rit. domenica 7 giugno

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