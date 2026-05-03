Playoff Serie C, il risultato dei primi 45' sorride alla Juventus NG. Vantaggio sulla Vis Pesaro
Nel pomeriggio la qualificazione del Cittadella al turno successivo, poi le altre otto gare del primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C, che si gioca interamente nella serata odierna. Sette match hanno preso il via alle ore 20:00, mentre alle ore 20:45 c'è stato il fischio di inizio di Juventus Next Gen-Vis Pesaro, che ha da poco mandato in archivio il primo tempo: che sorride ai bianconeri, in vantaggio per 1-0.
Ricordiamo che quelle di oggi sono gare secche, che premiano ovviamente la vincente o, in caso di parità di risultato a fine match, la formazione meglio classificata al termine della regular season; le nove vincitrici approderanno al secondo turno, dove subentreranno le quarte classificate di ogni raggruppamento. Nessun sorteggio previsto, la migliore classificata delle 4 del girone sfiderà la peggiore classificata, mentre l'altro confronto sarà tra le due rimanenti; ancora gare da dentro o fuori, in casa della meglio piazzata, che passerà alla fase nazionale in caso qualora ci fosse parità al termine dei 90’ regolamentari.
Di seguito, il resoconto del turno:
PLAYOFF SERIE C
PRIMO TURNO DELLA FASE A GIRONI
Girone A
Ora in campo (parziali)
Lumezzane-Alcione Milano 0-0
Trento-Giana Erminio 1-2
4' Vitale (G), 65' Samele (G), 69' Chinetti (T)
Già giocata (in maiuscolo la qualificata)
CITTADELLA-Arzignano Valchiampo 2-2
12' e 18' Rabbi (C), 53' Nanni (A), 75' Bernardi (A)
Girone B
Ora in campo (parziali)
Pianese-Ternana 1-1
59' Coccia (P), 65' [rig.] Pettinari (T)
Pineto-Gubbio 1-1
23' La Mantia (G), 48' D'Andrea (P)
Juventus Next Gen-Vis Pesaro 1-0
13' Pagnucco
Girone C
Ora in campo (parziali)
Casertana-Atalanta U23 0-0
Crotone-Audace Cerignola 1-0
52' Musso
Monopoli-Casarano 0-2
13' Ferrara, 25' Grandolfo
SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)
Lecco (Girone A), Campobasso (Girone B), Cosenza (Girone C)
PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)
Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)
SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)
FINAL FOUR
Semifinali: and. domenica 24 maggio/rit. mercoledì 27 maggio
Finale: and. martedì 2 giugno/rit. domenica 7 giugno