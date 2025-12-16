Jorginho: "Al Flamengo vivo un momento felice. Nazionale? Se serve, sono qui"

Jorginho, centrocampista del Flamengo, ha parlato ai microfoni di Sky in vista della prossima gara contro il PSG, che mette in palio la Coppa Intercontinentale FIFA: "Sto vivendo un momento molto felice, sono contento della scelta fatta anche se ci sono tante partite da disputare. Viviamo un momento meraviglioso, dobbiamo continuare a spingere per portare allegria alla nostra gente".

Su uno dei suoi vecchi amori, ha aggiunto: "Il Napoli è sempre forte, lo guardo sempre con affetto perchè mi ha dato tanto, ho tanto affetto per loro. Si batteranno fino alla fine, io farò sempre il tifo per loro".

Perché non si parla di un rientro di Jorginho in azzurro?

"Sto lavorando sempre di più ed essere sempre pronto se serve, voglio il bene della Nazionale".