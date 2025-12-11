Potenza, De Giorgio: “Coppa Italia obiettivo importante. In semifinale eviterei il Renate"

Per la prima volta nella storia, il Potenza centra le semifinali di Coppa Italia Serie C, e lo fa dopo aver battuto il Crotone nella gara dei Quarti di Finale che si è giocata alle ore 18:00. 3-1 il finale di gara per gli uomini di mister Pietro De Giorgio, che ha così parlato nel post: "Questa partita si preparava da sola, ci tenevamo tantissimo alla Coppa perché per noi è un obiettivo importante, il presidente me lo chiede dal primo giorno di ritiro - si legge su tuttoc.com - Dopo quattro anni di sacrifici, si merita di gioire per questo traguardo storico. Oggi abbiamo fatto una partita superlativa, contro una squadra forte, e ci è stato pure annullato un gol regolarissimo".

Aggiunge quindi: "In generale, tutti hanno giocato benissimo stasera. Gli ultimi quindici minuti c'è stata una vera e propria festa allo stadio: vorremmo portare ancora più persone perché stasera c'erano un migliaio di spettatori e, per l'importanza dell'evento, ci aspettavamo qualche presenza in più".

Andando poi al successivo step, il cui sorteggio per gli accoppiamenti si terrà venerdì: "Immagino che anche le altre tre squadre punteranno alla Coppa come a un obiettivo importante. Noi continueremo a fare turnover in tutte le partite perché prepariamo sia le gare di questo torneo che quelle di campionato nella stessa maniera. Chi preferirei tra Latina, Renate e Ternane? Magari eviterei il Renate, soltanto perché ci sarebbe da gestire una trasferta logisticamente molto complicata in mezzo alla settimana".