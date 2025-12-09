Pro Patria, nota del club: "Nessun aumento di quota Finnat. Cessione solo a interlocutori seri”

Nota ufficiale della Pro Patria in merito alla situazione societaria:

In questo momento particolarmente delicato della stagione sportiva e alla luce delle numerose voci speculative poco utili alla serenità dell’ambiente, gli azionisti della Aurora Pro Patria 1919, famiglia Testa e Finnat, desiderano chiarire alcuni punti fondamentali.

Finnat ha acquisito nel dicembre 2024 il 49% della società. Non è mai stato, né lo è ora, nelle intenzioni di Finnat incrementare la propria partecipazione oltre questa soglia.

La famiglia Testa ha manifestato totale disponibilità a cedere la propria quota qualora si presentassero interlocutori seri e pronti a collaborare con Finnat alla realizzazione di un progetto ambizioso per il club. Sono in corso alcune discussioni e saranno comunicate novità non appena disponibili.

Fino a eventuali cambiamenti nell’assetto societario, gli attuali azionisti restano pienamente coesi e allineati nel lavorare per il bene della Pro Patria, con l’obiettivo di rafforzare società e squadra.

Nel corso dell’ultimo anno sono stati realizzati investimenti significativi, orientati sia al potenziamento immediato sia allo sviluppo di lungo termine del club, tra cui:

Aumento del budget destinato alla prima squadra

Investimenti nel settore giovanile, con particolare attenzione alla Primavera e alle attività di base

Rafforzamento dell’area tecnica, a partire dalle giovanili

Creazione di un team interno dedicato al comparto marketing e commerciale

Nomina del delegato ai rapporti con le istituzioni

I risultati della Prima Squadra, al momento, sono inferiori alle aspettative. Come sottolineato dal Direttore Sportivo nella conferenza stampa post-partita con la Dolomiti Bellunesi, è evidente la necessità di un cambio di passo importante. La responsabilità di questi risultati è di tutte le componenti – dalla proprietà ai giocatori – ma da parte di tutti c’è determinazione al massimo impegno e ad ogni sacrificio per superare le difficoltà.

Con questa consapevolezza rivolgiamo un appello ai tifosi: in un periodo complesso, è fondamentale sostenere la squadra, evitando polemiche che rischiano di creare ulteriore tensione attorno a società, staff tecnico e giocatori. Dalle difficoltà si esce remando tutti insieme verso l’obiettivo comune che è la salvezza per quest’anno e la costruzione di una società e una squadra più forte per il futuro.

FORZA PRO PATRIA!!!