Serie C, si chiude oggi la 26ª giornata: è la volta del Girone B. L'Arezzo cerca la fuga

Non c'è stato neppure il tempo di smaltire le fatiche del weekend, che la Serie C, è tornata in campo con la 26ª giornata che si sta giocando in turno infrasettimanale. I tre gironi sono stati suddivisi in tre giorni, a partire dalla serata di martedì fino a quella odierna, che vede protagonista il Girone B, ultimo all'appello per questo turno; inutile precisare che nella giornata di venerdì non ci saranno gare della categoria, ma si riprenderà poi con la giornata successiva a partire da sabato.

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

26ª GIORNATA – 10-11-12 FEBBRAIO 2026

GIRONE B

Giovedì 12 febbraio

Ore 18.00 – Forlì - Pontedera

Ore 18.00 – Guidonia Montecelio - Bra

Ore 18.00 – Juventus Next Gen - Sambenedettese

Ore 20.30 – Ascoli - Torres

Ore 20.30 – Campobasso - Livorno

Ore 20.30 – Carpi - Arezzo (Diretta Rai Play)

Ore 20.30 – Gubbio - Vis Pesaro

Ore 20.30 – Pianese - Perugia

Ore 20.30 – Ternana - Ravenna

Riposa – Pineto

Classifica: Arezzo 56, Ravenna 49, Ascoli 46, Juventus Next Gen 36, Pineto 36, Campobasso 33, Vis Pesaro 31*, Pianese 31, Ternana 30*, Guidonia Montecelio 29*, Gubbio 29*, Carpi 28, Livorno 28, Forlì 26*, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 23, Torres 20, Pontedera 16*

N.B. - *una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Alcione Milano - Ospitaletto Franciacorta 0-0

Dolomiti Bellunesi - Pergolettese 1-2

24' Corti (P), 49' Olonisakin (D), 59' Tremolada (P)

Novara - Albinoleffe 2-2

10' [rig.] Lombardi (A), 56' [aut.] Baldi (A), 73' Boseggia (N), 81' Parlati (A)

Renate - Triestina 4-0

8' e 57' Anelli, 47' Calì, 81' Ekuban

Arzignano Valchiampo - Trento 0-2

87' Ebone, 90'+5 Capone

Giana Erminio - Lecco 0-1

42' Pellegrino

Inter U23 - Lumezzane 0-0

Pro Patria - Cittadella 1-0

49' King

Pro Vercelli - Vicenza 1-2

74' Zonta (V), 76' Akpa Akpro (P), 86' Rauti (V)

Union Brescia - Virtus Verona 3-1

11' Sorensen (U), 20' e 32' Crespi (U), 76' Patanè (V)

Classifica: Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 48, Renate 42, Trento 41, Alcione Milano 40, Cittadella 39, Inter U23 39, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 33, Arzignano Valchiampo 30, AlbinoLeffe 30, Novara 29, Dolomiti Bellunesi 29, Ospitaletto 28, Pergolettese 23, Virtus Verona 19, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Cavese - Monopoli 1-0

24' Fusco

Sorrento - Giugliano 1-0

31' Crecco

Team Altamura - Latina 1-0

61' [aut.] Pace

Trapani - Benevento 0-5

17' e 67' [rig.] Tumminello, 20' Manconi, 71' e 90+3' Mignani

Atalanta U23 - Potenza 2-2

45+2' Levak (A), 68' Schimmenti (P), 80' Manzoni (A), 82' Mazzeo (P)

Casertana - Crotone 2-2

12' Saco (CA), 23' Vinicius (CR), 31' Girelli (CA), 81' Gomez (CR)

Catania - Audace Cerignola 0-0

Cosenza - Siracusa 1-0

81' Emmausso

Foggia - Picerno 1-2

16' Brosco (F), 18' Guadagni (P), 56' Pugliese (P)

Salernitana - Casarano 3-0

10' Molina, 68' e 70' Lescano

Classifica Benevento 60, Catania 52*, Salernitana 49, Cosenza 43, Casertana 43, Crotone 41, Audace Cerignola 39, Monopoli 37, Team Altamura 36, Casarano 33, Potenza 31, Sorrento 30, Latina 27, Cavese 27, Atalanta U23 27, Picerno 26, Trapani 25*, Siracusa 22, Foggia 22, Giugliano 21

N.B. - *una gara in meno

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva