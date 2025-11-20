Motta rifiuta un'altra panchina: niente Spartak. Ha intenzione di restare fermo per questa annata

Thiago Motta continua a declinare tutte le offerte ricevute per la panchina da ogni angolo d’Europa. Una mossa che - sottolinea in questo senso Tuttosport - sta andando letteralmente di traverso alla Juventus, costretta obtorto collo a tenersi per il momento i gravosi costi dell’ex tecnico e di tutto il suo staff (circa 13,5 milioni lordi complessivi, sotto contratto fino al 30 giugno 2027).

Il motivo? L'ex Bologna - si legge - teme di bruciarsi dopo il flop della scorsa stagione al timone della Juve e non vuole sbagliare la prossima squadra: ecco perché Motta è intenzionato a restare fermo per questa annata. Si spiegano così i rifiuti di Motta alle proposte arrivate nelle ultime settimane da importanti società straniere: in primis era stato a settembre il Leverkusen a chiedere informazioni per l’ex numero 10 della nazionale italiana, che nelle settimane successive ha declinato anche le avance di Monaco e Real Sociedad.

L’ultima offerta scartata è stata quella arrivata a inizio settimana dallo Spartak Mosca, alla ricerca di una nuova guida tecnica dopo le dimissioni di Stankovic. Tentativo però andato a vuoto, visto che Motta non ha cambiato idea e intende restare fermo fino al termine della stagione da qui anche l'idea per i russi che porta a Ivan Juric).