L'agente Becali annuncia: "In A vedo bene Baiaram. L'ho già proposto a diversi club"

Il noto agente rumeno Giovanni Becali, che rappresenta svariati calciatori della Nazionale rumena, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb e, tra le altre cose, ha parlato anche del suo assistito Mihaila: "Mihaila sta facendo bene. Nella partita persa contro la Bosnia Erzegovina penso sia stato fra i pochi a salvarsi. Anche Dennis Man ha avuto la chance di fare il 2-0. Ma la Bosnia è una bestia nera. I nostri ragazzi non sono più giovani promesse, ora possono dimostrare maturità di essere fra le squadre per andare al Mondiale".

Sul trasferimento di Mihaila dal Parma al Rizespor?

"Guadagna più di quanto non guadagnasse a Parma, ma l'importante è che stia bene, che giochi e che possa fare bene. Hanno pagato soldi veri per averlo dal Parma e sta a lui dimostrare di aver meritato l'investimento".

Il prossimo rumeno ad affermarsi in Serie A chi sarà?

"Ștefan Baiaram, ala in forza all'U Craiova, classe 2002. Gioca esattamente come Man: è destro, gioca a sinistra. Ne ho già parlato con diverse squadre italiane, è il giocatore più in forma del campionato rumeno. Gol e assist nell'ultima partita della Romania: va bene che giocava contro il San Marino, ma in quell'acquazzone non era facile comunque".

Può arrivare in Serie A già a gennaio?

"Può essere. Un vero atleta, alto, che come Man parte largo e si accentra per tirare".

