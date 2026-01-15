Ufficiale
Ravenna, rinnovo fino al giugno 2028 per Matteo Rossetti. La nota del club
TUTTO mercato WEB
Il Ravenna FC comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale di Matteo Rossetti, che vestirà la maglia giallorossa fino al 30 giugno 2028.
Centrocampista di grande sostanza e intelligenza tattica, Rossetti rappresenta una presenza preziosa per equilibrio, continuità di rendimento e affidabilità all’interno del reparto nevralgico del campo. Giocatore chiave nello scacchiere giallorosso, nella scorsa stagione ha collezionato 35 presenze, alle quali si aggiungono le 20 totalizzate fino a questo momento nell’attuale stagione.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
3 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile