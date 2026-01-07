Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mandorlini: "Hojlund? Conte tra i migliori al mondo. Inter-Napoli determinante, non decisiva"

Mandorlini: "Hojlund? Conte tra i migliori al mondo. Inter-Napoli determinante, non decisiva"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Ivan Cardia
Oggi alle 00:30Serie A
Ivan Cardia
Pausa Caffè
Ascolta il podcast
Radio Tutto Napoli / Pausa Caffè
00:00
/
00:00

"Il Verona deve fare di più, sulla carta è una partita che sembra proibitiva, il Napoli è in grande condizione”. Andrea Mandorlini, ex allenatore dell’Hellas Verona, ha commentato a Radio TuttoNapoli, la radio del gruppo TMW dedicata agli azzurri, il prossimo incrocio di campionato: “Conte avrà già toccato i tasti giusti per preparare questa sfida che non va sottovalutata. Giovane mi piace molto, ma da italiano mi ha fatto male vedere in Torino-Verona appena due italiani titolari, ovvero i due portieri. Il calcio è cambiato ma ho sempre pensato che fossero determinanti gli scontri diretti e a certi livelli la qualità dei singoli è fondamentale. Conte con queste novità ha cambiato il Napoli e le sue scelte sono state fondamentali. La disponibilità dei giocatori è stata determinante, non era scontato. Conte è uno dei migliori allenatori al mondo”. 

Mandorlini ha parlato così del momento di Lorenzo Lucca: “Poteva essere un giocatore importante, ma con Hojlund così è difficile dargli spazio. I grandi allenatori non cambiano spesso e Conte sta ottenendo grandi risultati con questa squadra. Hojlund? Non è lo stesso degli altri anni. Ha sempre avuto tanta potenzialità ma ora il lavoro di Conte è stato fondamentale. Le nuove realtà ti aiutano. Hojlund sta toccando vertici molto alti di livello tecnici e tattici. Ma vale lo stesso anche per Politano. I singoli con Conte si esaltano”.

Chiosa dedicata alla corsa scudetto: “Il Napoli è da scudetto perché è campione in carica e perché lo ha vinto due volte negli ultimi tre anni. Ma l'Inter è altrettanto forte, mi piace, gioca bene, è diversa dal passato, gioca di più, ti dà meno riferimenti. Ha perso qualche gara di troppo ma adesso sta bene, è difficile da affrontare. Il Milan è una buon squadra ma è di livello tecnico inferiore quindi per me sarà un duello a due per lo scudetto, Napoli e Inter. La partita di domenica sarà determinante, non decisiva. Il pensiero un po' va anche là nonostante Verona sia la priorità". 

Articoli correlati
Verona, Zanetti in bilico? Mandorlini fa notare: "Sono i giocatori a dover reagire"... Verona, Zanetti in bilico? Mandorlini fa notare: "Sono i giocatori a dover reagire"
Mandorlini: "La Fiorentina si deve sporcare, ora soffre di testa. Ma i valori sono... Mandorlini: "La Fiorentina si deve sporcare, ora soffre di testa. Ma i valori sono importanti"
Mandorlini: "Inter, stai concedendo troppo ora ma saprai risollevarti" Mandorlini: "Inter, stai concedendo troppo ora ma saprai risollevarti"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 gennaio
Mandorlini: "Hojlund? Conte tra i migliori al mondo. Inter-Napoli determinante, non... Mandorlini: "Hojlund? Conte tra i migliori al mondo. Inter-Napoli determinante, non decisiva"
Udinese, Ekkelenkamp: "Proviamo ad avvicinarci all'Europa. Ora sì che mi sento in... Udinese, Ekkelenkamp: "Proviamo ad avvicinarci all'Europa. Ora sì che mi sento in forma"
Napoli, anche il Nottingham Forest ha chiesto informazioni per Lorenzo Lucca Napoli, anche il Nottingham Forest ha chiesto informazioni per Lorenzo Lucca
Il doppio ex Manfredini su Lazio-Fiorentina: "Un possibile rimpianto viola è Cataldi"... Il doppio ex Manfredini su Lazio-Fiorentina: "Un possibile rimpianto viola è Cataldi"
Emissari del Bologna alla Cetilar Arena per Pisa-Como: nel mirino rossoblù c'è Angori... Emissari del Bologna alla Cetilar Arena per Pisa-Como: nel mirino rossoblù c'è Angori
Coppa d'Africa, i giocatori di Serie A che rimangono in corsa e chi rientra Coppa d'Africa, i giocatori di Serie A che rimangono in corsa e chi rientra
Pisa, con Nzola è finita: tornerà alla Fiorentina, ma lo Spezia arriva in soccorso... Pisa, con Nzola è finita: tornerà alla Fiorentina, ma lo Spezia arriva in soccorso
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
1 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Lautaro certezza Inter
2 Pisa, con Nzola è finita: tornerà alla Fiorentina, ma lo Spezia arriva in soccorso
3 Possibile ritorno in Serie A per Martinez Quarta: sull'ex Fiorentina si muove il Genoa
4 Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
5 Coppa d'Africa, i giocatori di Serie A che rimangono in corsa e chi rientra
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La migliore Juventus dell'anno travolge il Sassuolo. Spalletti difende David e ha ragione
Immagine top news n.1 Roma cinica: 2-0 al Lecce, Dovbyk segna e si ferma. Gasp in silenzio: c'entra il mercato
Immagine top news n.2 La Lazio si accende: Guendouzi ai saluti, arriva Ratkov. Altri due obiettivi nel mirino
Immagine top news n.3 Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: la redenzione di David, anche Miretti ricompensa Spalletti
Immagine top news n.4 Una grande Juventus al Mapei Stadium: Sassuolo battuto 3-0 in una sfida senza storia
Immagine top news n.5 Roma, Gasperini in silenzio dopo il Lecce: domani incontro con i Friedkin
Immagine top news n.6 La Lazio pesca a casa di Haaland e Sesko per il post Castellanos: chi è Petar Ratkov
Immagine top news n.7 Roma, Gasperini non parla dopo la vittoria sul Lecce: colpa del mercato? Il retroscena
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.2 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.3 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.4 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “Bruzzaniti al Catania può spostare gli equilibri del girone C”
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, Napoli e Milan: il fattore decisivo per lo Scudetto secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Garzya: "Lecce, che occasione con la Roma. Falcone merita una grande"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Mandorlini: "Hojlund? Conte tra i migliori al mondo. Inter-Napoli determinante, non decisiva"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Ekkelenkamp: "Proviamo ad avvicinarci all'Europa. Ora sì che mi sento in forma"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, anche il Nottingham Forest ha chiesto informazioni per Lorenzo Lucca
Immagine news Serie A n.5 Il doppio ex Manfredini su Lazio-Fiorentina: "Un possibile rimpianto viola è Cataldi"
Immagine news Serie A n.6 Emissari del Bologna alla Cetilar Arena per Pisa-Como: nel mirino rossoblù c'è Angori
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, buone notizie per Inzaghi: Bereszynski torna a disposizione
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, per la porta c'è Martinelli: il giocatore è arrivato a Genova, domani la firma
Immagine news Serie B n.3 Bari, Antonucci non ha convinto: può tornare subito allo Spezia
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Bohinen il preferito per sostituire Esposito. Concorrenza dei Glasgow Rangers
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Manzi in uscita: sul difensore ci sono Cosenza e Crotone
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, poco spazio per Riccio: oltre all'Avellino, ci sono anche Monza e Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, il ds Lauriola: "Cercheremo di accontentare chi non trova spazio"
Immagine news Serie C n.2 Arzignano, Coppola ai saluti: il difensore torna a Malta e firma con il Birkirkara
Immagine news Serie C n.3 Catania, Luperini in uscita: il centrocampista al Livorno in prestito
Immagine news Serie C n.4 Giammarioli: “Bruzzaniti al Catania può spostare gli equilibri del girone C”
Immagine news Serie C n.5 Trento, poco spazio per il giovane Meconi: può tornare subito al Genoa
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, bruciata la concorrenza del Ravenna: in arrivo Galuppini dal Mantova
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Inter, Chivu torna a Parma per difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Verona, Conte vuole prendersi momentaneamente la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.4 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
Immagine news Calcio femminile n.5 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
Immagine news Calcio femminile n.6 C'è un addio in casa Lazio Women. Ashworth-Clifford risolve con la società capitolina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…