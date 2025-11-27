Bernardeschi si sblocca anche in Europa, dove non segnava da oltre 6 anni
Il Bologna fa un passo importante verso il successo sul Salisburgo, portandosi avanti 3-1 sugli austriaci grazie alla rete segnata di testa da Federico Bernardeschi.
Il numero 10 rossoblù dopo il primo gol in campionato trova così l'esultanza anche in Europa League, andando a festeggiare su un campo europeo a oltre 6 anni dall'ultima volta. Il suo precedente gol in una competizione UEFA, infatti, è datato 1 ottobre 2019, quando il giocatore di Carrara segnò nel 3-0 che la Juventus rifilò al Bayer Leverkusen nella fase a gironi di Champions League. Nel mezzo gli anni in Canada, il ritorno in Italia e oggi, come detto, il primo gol europeo con la maglia del Bologna.
