Renate, Kolaj ai saluti dopo un anno. Nel suo futuro c'è il Teuta in Albania
L’avventura al Renate del centrocampista offensivo Aristidi Kolaj è giunta agli sgoccioli dopo un anno in cui ha messo a segno tre reti in 30 presenze totali. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il classe ‘99 cresciuto nelle giovanili di Como e Sassuolo, sarebbe pronto a volare in Albania per una nuova esperienza.
Il calciatore infatti dovrebbe risolvere con il club brianzolo, a cui è legato fino al 2027, per poi firmare con il Teuta, club attualmente quinto nella massima divisione albanese, con cui firmerà un contratto di due anni e mezzo.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
