Ufficiale
Renate, risoluzione consensuale del contratto con Aristidi Kolaj
AC Renate, in data odierna comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Aristidi Kolaj, per la risoluzione consensuale del contratto in essere.
Arrivato in nerazzurro nel mese di gennaio 2025, "Ari" ha collezionato 30 presenze con le pantere nerazzurre, con 3 gol 2 assist serviti. Nel ringraziarlo per il suo impegno e per il contributo offerto, il Club gli augura il meglio per il prosieguo di carriera.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
3 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ora in radio
Primo piano
Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile