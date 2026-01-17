Vis Pesaro, c'è un rinforzo sulla fascia: dal Catanzaro arriva il giovane Piras
La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito a titolo definitivo da U.S. Catanzaro 1929 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marcello Piras, che ha sottoscritto con il Club un contratto fino al 30 giugno 2026.
Classe 2004, Piras è un giocatore tatticamente duttile che predilige il gioco sulla fascia. Dotato di rapidità e fisicità, offre soluzioni in entrambe le fasi di gioco distinguendosi per visione di gioco, spinta e capacità di inserimento.
Marcello Piras cresce calcisticamente in Sardegna, mettendosi in luce con la maglia della Costa Orientale Sarda (COS), in Serie D. Nell’estate del 2024 passa al Catanzaro, iniziando un percorso di crescita nel calcio professionistico grazie alle esperienze in prestito a Crotone e Sorrento. Ora è pronto a vestire i colori biancorossi con entusiasmo, scegliendo di indossare la maglia numero 2.
Benvenuto, Marcello!