TMW Valentin Carboni saluta il Genoa e torna all'Inter. Poi ci sarà un nuovo prestito

Valentin Carboni tornerà all'Inter dopo la sfida di lunedì contro la Roma. Il trequartista argentino non ha convinto con le sue prestazioni al Genoa, tanto da finire spesso in panchina. L'ultima volta da titolare è stata il 29 di ottobre, salvo poi collezionare qualche spezzone e pochissimi minuti totali. Zero le reti segnate in questo campionato in dodici presenze, una in Coppa Italia all'esordio.

Così nella seconda parte di stagione ci potrà essere un altro prestito per lui. Genoa e Pisa si sono interessate da parecchio tempo, ma su di lui ci sono anche il Parma e il Venezia, in Serie B: per gli arancioneri sarebbe un investimento per provare la scalata verso la Serie A. Non potrebbe essere altrimenti per chi era stato pagato dall'Olympique Marsiglia 1 milione di euro di prestito, più un diritto di riscatto da 37 che sarebbe valso il record per un teenager nel campionato di Ligue 1.

48 le presenze in Serie A finora per il classe 2005, con 2 gol e 4 assist. Tanto da godersi anche le attenzioni della nazionale argentina di Lionel Scaloni, avendoci già esordito un anno fa, arrivando a tre partite giocate. Prima, appunto, dell'infortunio che lo ha tenuto fuori dalla scorsa stagione con l'Olympique Marsiglia e che, probabilmente, lo ha penalizzato anche per quest'anno.