TMW L'Al Ittihad fa sul serio per Nuno Tavares, intesa per un ricco contratto. Ora trattative con la Lazio

È Nuno Tavares uno degli indiziati a lasciare la Serie A a gennaio, e più in particolare ovviamente la Lazio. Il terzino sinistro portoghese, infatti, potrebbe avere un futuro (imminente) in Saudi Pro League. Ad aver messo gli occhi sul classe 2000 - autore di una prima parte di stagione non esaltante con i biancocelesti - è infatti l'Al Ittihad.

Il club saudita fa sul serio per Nuno Tavares, tanto che - secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com - c'è già un accordo col giocatore fino al 2029, a cifre molto importanti.

Adesso i due club - Al Ittihad e Lazio - tratteranno nelle prossime per trovare la quadra sull'operazione. Da ricordare che l'Arsenal, club dal quale i biancocelesti hanno prelevato il 25enne portoghese nell'estate 2024, detiene una percentuale di rivendita del 40%.