Parlano ADL e Rabiot. Milan, primo allenamento per Fullkrug: le top news delle 18

Radu Dragusin torna in Italia? Il difensore del Tottenham, tornato fra i convocati dopo una lunga assenza dovuta all'infortunio al crociato, è finito nel mirino di Roma, Napoli e Fiorentina. Intervistato da Digisport.ro, Florin Manea, agente del difensore, ha parlato del futuro del suo assistito: "Ci sono voci sul suo futuro, le valutiamo. Non abbiamo ancora preso alcuna decisione, ma vedremo. Se il numero di partite non sarà quello che desideriamo, allora prenderemo in considerazione anche l'opzione di lasciare il Tottenham. La posizione del club è che non vuole venderlo, ma io ci penserò. Parlerò con lui e vedremo che decisione prendere.

Il Milan ha chiuso il primo acquisto del calciomercato invernale. Nella giornata di ieri Niclas Fullkrug ha completato l’intero iter delle visite mediche e dell’idoneità sportiva, dopo essere arrivato a Milano nella serata di lunedì. Nonostante l’ufficialità non sia ancora stata diramata, l’attaccante tedesco ha già iniziato la sua avventura in rossonero: questa mattina Fullkrug ha sostenuto il primo allenamento a Milanello. Per l’ex punta del West Ham si è trattato soprattutto di una mattinata dedicata ai test atletici, necessari allo staff tecnico per valutare la sua condizione fisica e programmare al meglio l’inserimento nei carichi di lavoro del gruppo guidato da Massimiliano Allegri.

Brutte notizie per la Lazio. Questo il comunicato appena diffuso dalla Giustizia Sportiva della FIGC: "La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo della Lazio, confermando la sanzione della squalifica per due giornate inflitta a Toma Basic. Il centrocampista biancazzurro era stato espulso in occasione della gara con il Parma dello scorso 13 dicembre valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie A". Dunque il giocatore, dopo aver saltato il match dell'Olimpico contro la Cremonese terminato 0-0 nello scorso weekend, sarà costretto a non scendere in campo anche nel match di sabato al Bluenergy Stadium di Udine contro l'Udinese.

Juventus e Milan potrebbero rendersi protagoniste di uno scambio di giocatori nel calciomercato di gennaio che sta per cominciare. I rossoneri hanno bisogno di rinforzi in difesa e il prescelto di Allegri sarebbe Federico Gatti, con cui ha vissuto un rapporto professionale ottimo ai tempi della comune militanza in bianconero, e che accoglierebbe volentieri anche al Milan. Si è parlato nelle scorse ore di un possibile scambio con Ricci, ma non è l'unica soluzione percorsa. Sì, perché per lasciare Gatti al Milan la Juventus potrebbe anche puntare a riprendersi Koni De Winter (23 anni). Prodotto del vivaio juventino, il difensore belga in estate è stato acquistato dal Diavolo, che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Genoa per una ventina di milioni di euro circa. Il classe 2002 fino a qui non è riuscito a prendersi un posto in pianta stabile in rossonero e per rilanciarsi potrebbe ripartire da dove tutto è cominciato per lui, almeno in Italia. La Juventus valuta il ritorno a casa di De Winter anche per una questione di liste, visto che essendo un prodotto del vivaio bianconero sarebbe ideale anche per quanto riguarda la Champions. I discorsi sono stati avviati nelle scorse ore, i bianconeri e il Milan ragionano sul possibile scambio di difensori: Gatti per De Winter.

Scudetto e Supercoppa Italiana. Il Napoli conquista due trofei in questo magico 2025. A parlarne è Aurelio De Laurentiis che, in occasione per gli auguri di Natale per Radio CRC ha commentato: "Anche con Benitez avevamo vinto due trofei - riportano i colleghi di TuttoNapoli.net - ma questi sono diversi. Maradona non si riesce mai ad eguagliare, nessuno è grande come lui che aveva uno spirito da scugnizzo partenopeo. Con Maradona abbiamo anche lavorato a un film. Del Napoli, però, mi sono innamorato da piccolo anche con il ciuccio del diario di Jacovitti. Ho pensato al Mercante in Fiera con i protagonisti di oggi e quelli storici, l'ho subito detto a Bianchini. Sarebbe bello anche fare una serata con primo premio in beneficenza".