Lazio, Basic: "Questa squadra ha dei valori importanti"
Il centrocampista biancoceleste Toma Basic ha parlato ai microfoni di Sky al termine di Lazio-Lecce 2-0. Queste le sue dichiarazioni: "Questa squadra ha dei valori importanti. Oggi lo abbiamo dimostrato. Bisogna continuare così e perseguire i nostri obiettivi".
