Serie C, i marcatori: D'Uffizi dell'Ascoli passa quota 10. Gomez del Crotone verso le 15 reti

Con la giornata di ieri, lunedì 23 febbraio, la Serie C ha mandato in archivio la 28ª giornata del campionato, che ha smosso non solo le classifiche dei tre raggruppamenti ma anche la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni girone, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.

Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE A

10 gol: La Gumina (4; Inter U23), Sipos (4; Lecco)

9 gol: Bertoli (3; Ospitaletto), Caccavo (Lumezzane)

8 gol: Capone (5; Trento), Da Graca (Novara), Mastroianni (3; Pro Patria), Minesso (Arzignano), Rauti (Vicenza), Stuckler (2; Vicenza)

7 gol: Cazzadori (Union Brescia), Comi (Pro Vercelli), Dalmonte (Trento), Morra (1; Vicenza), Rabbi (Cittadella), Sali (AlbinoLeffe)

6 gol: Clemenza (2; Dolomiti Bellunesi), De Paoli (2; AlbinoLeffe), Karlsson (Renate), Gunduz (Triestina), Pellegrini (2; Trento), Vertainen (Triestina)

GIRONE B

11 gol: D’Uffizi (Ascoli)

10 gol: Bifulco (1; Campobasso), Bellini (2; Pianese), Bruzzaniti (3; Pineto), Pattarello (4; Arezzo)

9 gol: Di Carmine (4; Livorno), Gori (2; Ascoli)

8 gol: Dubickas (Ternana), Sinani (Bra), Tenkorang (Ravenna)

7 gol: Cianci (2; Arezzo), Dionisi (2; Livorno), Eusepi (2; Sambenedettese), Ravasio (2; Arezzo), Spini (2; Ravenna), Stabile (Vis Pesaro), Tavernelli (Arezzo)