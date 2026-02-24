Verona, Sogliano sul suo futuro: "Parlerò con il club, ora pensiamo al campionato"

Nel corso della conferenza stampa odierna il direttore sportivo dell'Hellas Verona, Sean Sogliano, ha parlato anche del suo futuro nel club (leggi qui la conferenza stampa). Queste le sue dichiarazioni.

La società ha detto che la vuole a lungo. E che il Verona vuole risalire subito.

"Alla proprietà ho detto che ci sono 12 partite. Se ce ne fossero 3 sarebbe un obbligo pensare a domani, ora piacerebbe a tutti pensare al futuro, non abbiamo mai potuto farlo perché ci siamo sempre salvati all'ultimo. Oltre a pensare che nella vita può succedere di tutto, biosogna pensare che c'è da salvare l'onore, dare il massimo. Mi sono legato al Verona, anche se c'erano altre situazioni. Con Presidio parleremo sicuramente da questo punto di vista".

Si sente il riferimento del Verona per il futuro?

"Lavoro tutto il giorno per il Verona, lo facevo prima con Setti e ora con Presidio e Zanzi. Ho momenti in cui devo fare scelte, il futuro per me ora è finire il campionato, lottare per 12 partite. Poi l'ho dimostrato in tutta la vita: non mi interessa la categoria, la ribalta. Mi interessa legarmi come rapporto alla società, l'ho fatto. Sul futuro: prima possibile parleremo con il club".