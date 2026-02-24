Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati della 28ª giornata: Benevento in fuga, il Vicenza torna subito a vincere

Serie C, i risultati della 28ª giornata: Benevento in fuga, il Vicenza torna subito a vincereTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 08:19Serie C
Daniel Uccellieri

Si è chiusa la 28ª giornata di Serie C, di seguito i risultati e le classifiche aggiornate:

SERIE C - 28ª GIORNATA
GIRONE A
Novara-Giana Erminio 3-1
28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)
Alcione Milano-Pergolettese 1-0
32' Pirola
Renate-Inter U23 2-1
14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)
Triestina-Cittadella 2-3
12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)
Lumezzane-Dolomiti Bellunesi 3-0
22' Mancini, 45'+2 Caccavo, 76' Ghillani
Pro Vercelli-Trento 1-3
53' Pellegrini (T), 66' Comi (P), 70' Triacca (T), 90'+4 Sangalli (T)
Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta 1-2
34' Nanni (A), 70' Bertoli (O), 75' rig. Bertoli (O)
Union Brescia-Pro Patria 3-2
1' Desogus (P), 32' Fogliata (U), 41' rig. Desogus (P), 45'+2 Cazzadori (U), 60' Balestrero (U)
Lecco-Albinoleffe 0-0
Virtus Verona-Vicenza 0-1
3' Cuomo

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 69, Union Brescia 53, Lecco 50, Trento 47, Alcione Milano 46, Cittadella 45, Renate 45, Inter U23 40, Lumezzane 39, Pro Vercelli 38, Novara 35, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 34, Ospitaletto 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. -
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0
Gubbio-Arezzo 0-1
54' Ravasio
Livorno-Pineto 1-0
37' Di Carmine
Torres-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Sambenedettese 1-0
35' Solini
Campobasso-Juventus Next Gen 2-1
27' Deme (J), 66' Agazzi (C), 69' Cristallo (C)
Pontedera-Ascoli 1-3
5' Nicoletti (A), 52' Damiani (A), 65' Yeboah (P), 71' D'Uffizi (A)
Carpi-Bra 2-1
47' Zagnoni (C), 57' Lionetti (B), 81' Stanzani (C)
Ternana-Forlì 2-1
25' Pettinari (T), 39' Ndrecka (T), 55' Menarini (F)
Riposa – Perugia

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 53, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Ternana 39*, Pianese 38, Pineto 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Carpi 32, Guidonia Montecelio 32*, Forlì 30*, Bra 25, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17*

N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)
Latina-Potenza 0-1
90'+4 [rig.] Castorani
Trapani-Cavese 2-0
75' Celeghin, 87' Winkelmann
Casertana-Picerno 2-1
3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)
Atalanta U23-Cosenza 0-0
Catania-Giugliano 1-0
68' D'Ausilio
Salernitana-Monopoli 0-1
54' Scipioni
Team Altamura-Benevento 1-2
37' Grande (T), 56' Prisco (B), 80' Tumminello (B)
Crotone-Foggia 3-1
5' Romeo (F), 50' Piovanello (C), 53' Musso (C), 81' [rig.] Gomez (C)
Sorrento-Siracusa 2-0
25' e 33' Sabbatani

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 64, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Crotone 44, Monopoli 43, Audace Cerignola 42, Monopoli 40, Potenza 37, Casarano 36, Team Altamura 36, Atalanta U23 31, Sorrento 33, Picerno 29, Trapani 28, Latina 28, Cavese 28, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
Raffaele esonerato dalla Salernitana, Mariotti lo difende: "Troppo facile scaricare... Raffaele esonerato dalla Salernitana, Mariotti lo difende: "Troppo facile scaricare tutto sull’allenatore"
Benevento, rimonta da capolista. Floro Flores: "Dieci finali, dipende solo da noi"... Benevento, rimonta da capolista. Floro Flores: "Dieci finali, dipende solo da noi"
Altre notizie Serie C
Serie C, i marcatori: D'Uffizi dell'Ascoli passa quota 10. Gomez del Crotone verso... Serie C, i marcatori: D'Uffizi dell'Ascoli passa quota 10. Gomez del Crotone verso le 15 reti
Serie C, i risultati della 28ª giornata: Benevento in fuga, il Vicenza torna subito... Serie C, i risultati della 28ª giornata: Benevento in fuga, il Vicenza torna subito a vincere
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
Siracusa, il pres. Ricci: "Non mollo. Affronto le difficoltà e ne uscirò a testa... Siracusa, il pres. Ricci: "Non mollo. Affronto le difficoltà e ne uscirò a testa alta"
Serie C, i risultati: il Vicenza torna subito a vincere. La Ternana batte 2-1 il... Serie C, i risultati: il Vicenza torna subito a vincere. La Ternana batte 2-1 il Forlì
Salernitana, ecco Serse Cosmi: "Sono molto felice di essere tornato in pista" Salernitana, ecco Serse Cosmi: "Sono molto felice di essere tornato in pista"
Raffaele esonerato dalla Salernitana, Mariotti lo difende: "Troppo facile scaricare... Esclusiva TMWRaffaele esonerato dalla Salernitana, Mariotti lo difende: "Troppo facile scaricare tutto sull’allenatore"
Salernitana, è fatta per Serse Cosmi: il tecnico atteso stasera in città TMWSalernitana, è fatta per Serse Cosmi: il tecnico atteso stasera in città
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 febbraio
4 La Juventus senza attaccanti e ora anche senza portiere...il pensiero di Roberto Beccantini
5 Calciomercato Inter, Ausilio già operativo per costruire la nuova squadra. Ecco dove interverrà
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Disastro Tottenham, rischio retrocessione concreto. Tudor commette lo stesso errore di Frank
Immagine top news n.1 Inter, a San Siro arriva il Bodo/Glimt e c'è un Dumfries in più: le parole di Chivu e Dimarco
Immagine top news n.2 Baroni, addio al Toro con la peggior difesa e zona rossa a 3 punti. Ora tocca a D'Aversa
Immagine top news n.3 Serie A, il quadro dopo la 26ª giornata: la Fiorentina vince ed è bagarre in zona salvezza
Immagine top news n.4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
Immagine top news n.5 Fiorentina-Pisa 1-0, le pagelle: Kean è tornato, Ranieri è ancora decisivo. Nicolas leader
Immagine top news n.6 Ecco il sostituto di Baroni, il Torino affida la propria panchina a D'Aversa. Fino a giugno
Immagine top news n.7 Infortunio Loftus-Cheek, il report medico del Milan: "Tempi di recupero stimati in 8 settimane"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.2 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.4 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Pizzi: "Difficile affrontare oggi questo Parma di Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Parma, Cuesta pratico. E se la Fiorentina non vince col Pisa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Udinese non graffia e commette la solita ingenuità: a festeggiare è il Bologna
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Italiano: "Per Bernardeschi non era facile. Obiettivo? Davanti corrono molto..."
Immagine news Serie A n.3 Tutto attorno a Vlasic: il croato sarà l'ago tattico del Torino di D'Aversa
Immagine news Serie A n.4 L'Inter cerca l'impresa contro il Bodo, Klinsmann punta su Esposito: "È un trascinatore"
Immagine news Serie A n.5 La settimana che può cambiare tutto: Fiorentina fuori dalla zona retrocessione 127 giorni dopo
Immagine news Serie A n.6 I rimpianti del Milan sono a destra. Ma qui non si parla di politica (anche se pure quella...)
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Immagine news Serie B n.2 Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Immagine news Serie B n.3 Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono valere la A
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina
Immagine news Serie B n.5 Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B
Immagine news Serie B n.6 Palermo, tre indizi fanno una prova: Joronen si prende la porta. Priorità al rinnovo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i marcatori: D'Uffizi dell'Ascoli passa quota 10. Gomez del Crotone verso le 15 reti
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati della 28ª giornata: Benevento in fuga, il Vicenza torna subito a vincere
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
Immagine news Serie C n.4 Siracusa, il pres. Ricci: "Non mollo. Affronto le difficoltà e ne uscirò a testa alta"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati: il Vicenza torna subito a vincere. La Ternana batte 2-1 il Forlì
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, ecco Serse Cosmi: "Sono molto felice di essere tornato in pista"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV