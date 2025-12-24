Focus TMW La Top 11 del Girone C di Serie C: Jimenez aggancia il Benevento in vetta

E’ andata in archivio la 19^ giornata nel Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Audace Cerignola-Benevento 0-4

Cosenza-Cavese 2-1

Giugliano-Casertana 0-3

Salernitana-Foggia 2-1

Sorrento-AZ Picerno 1-1

Catania-Atalanta U23 2-0

Latina-Crotone 1-1

Monopoli-Potenza 2-1

Casarano-Team Altamura 1-0

Siracusa-Trapani 3-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-4-1-2:

Viola (Altamura): se la squadra pugliese è rimasta in partita fino alla fine lo deve anche alle parate di un portiere di buon livello per la categoria. Su Cerbone l’intervento più difficile, un riflesso felino proprio quando pubblico e calciatore erano pronti per esultare.

Dametto (Cosenza): quella contro la Cavese è stata una partita più difficile del previsto e la difesa ha dovuto fare una serie di interventi importanti per portare a casa un successo che consente di non allontanarsi troppo dalla prima posizioni. Dalle sue parti transita Sorrentino e riesce a contenerlo nel migliore dei modi.

Scognamillo (Benevento): le dirette concorrenti sono avvisate: i giallorossi hanno sfatato definitivamente il tabù trasferta e stanno giocando un calcio spettacolare in casa e fuori. Se il reparto offensivo viaggia alla media di quattro gol a partita da quando è arrivato Floro Flores è anche merito di una difesa che sta diventando imperforabile e che lui guida con autorevolezza e personalità.

Bacchetti (Casertana): tap-in vincente sugli sviluppi di palla inattiva e falchetti che chiudono con un colpaccio in campo esterno un girone d’andata quasi perfetto. Un disastro la difesa del Giugliano, bravo lui ad approfittarne con un preciso inserimento.

Liotti (Casertana): è uno di quei calciatori che farebbe ancora comodo a diverse squadre di serie B. Il piede è di quelli buoni, lo testimoniano i tanti cross al bacio per i compagni di squadra e quegli assist da ogni zona del campo che mandano in tilt la retroguardia del Giugliano. Uno dei migliori in campo, per distacco.

Maiello (Casarano): batti e ribatti nell’area di rigore dell’Altamura, l’esperto centrocampista raccoglie una corta respinta e, dopo un primo tentativo a vuoto, la piazza all’angolino incanalando da subito il match sui binari giusti. Nei momenti di difficoltà carica la squadra con il suo proverbiale carisma. Un leone.

Tascone (Salernitana): da qualche settimana sta convivendo con qualche problema fisico, eppure ha sempre dato ampia disponibilità per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Prova di grande sacrificio contro il Foggia, un lavoro fondamentale in interdizione che ha garantito maggiore copertura anche alla retroguardia.

Casasola (Catania): mai mossa fu più azzeccata in estate, con il direttore sportivo Pastore che intervenne in scivolata evitando in extremis che firmasse con una diretta concorrente come la Salernitana. Uno degli esterni più forti del campionato, una condizione fisica invidiabile per un calciatore che non c’entra nulla con questa categoria.

Jimenez (Catania): in attesa che si definisca la questione contrattuale, con un rinnovo che appare più probabile rispetto a qualche settimana fa, il fantasista fa impazzire il Massimino con una doppietta che consente di riacciuffare immediatamente il Benevento in vetta alla classifica e di mantenere il +3 sulla Salernitana. Potenzialmente devastante per la C, gli manca solo un pizzico di continuità di rendimento.

Contini (Siracusa): il derby siciliano se lo aggiudica una squadra reduce da una settimana molto difficile e che ha dato sul campo una risposta che meriterebbe l’applauso di tutto il mondo dello sport. Un 3-0 netto e meritato contro la corazzata Trapani. Segna una pregevole doppietta sfruttando anche le giocate importanti di Limonelli.

Tirelli (Monopoli): un finale incredibile al Veneziani, col Potenza che pregustava il colpaccio esterno salvo poi imbattersi nella reazione d’orgoglio di una squadra altalenante, quanto combattiva e imprevedibile. La sua doppietta fa impazzire di gioia i tifosi e consente di chiudere al meglio un discreto girone d’andata.

Vito Di Bari (Casarano): ha ragione quando respinge al mittente critiche ingenerose: ricordiamoci sempre che parliamo di una neopromossa che milita nel girone più difficile in assoluto. Essere virtualmente salvi con un girone d’anticipo è tanta roba, ora altre 19 gare per giocarsela con spensieratezza sognando un ottimo piazzamento playoff.