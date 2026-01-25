Lescano subito in gol, ma non è una novità. E la Salernitana si gode il colpo della possibile svolta

Un giocatore molto chiacchierato in questa sessione di mercato, che sembrava a un passo dalla firma con l'Union Brescia, ma che è stato invece il colpo della Salernitana, che solo due giorni fa lo ha prelevato dall'Avellino: Facundo Lescano, infatti, veste la maglia della compagine granata dal 23 gennaio, e a Salerno è arrivato con la formula del prestito con obbligo di riscatto al termine della corrente stagione sportiva.

L'attaccante tanto richiesto dal mister, Giuseppe Raffaele, e tanto atteso dalla piazza? Chissà, una percentuale di dubbio la teniamo comunque, ma di certo c'è che l'argentino non ha tardato a ricordare a tutti il proprio valore, e quanto sia in grado di fare la differenza in Serie C. Perché? Molto semplice, ha subito segnato, il gol che ha chiuso la partita tra la Salernitana e il Sorrento. Tutto nasce quando il cronometro segnava già il recupero, e l'attaccante è bravo a sfruttare un cross al centro stoppando la palla e buttandola nell'angolino: standing ovation per lui da parte dei tifosi granata presenti al 'Viviani' di Potenza, casa del Sorrento.

Ricordiamo che lo scorso campionato, che lo vide iniziare la stagione con il Trapani e passare a gennaio all'Avellino, fu determinante per la promozione in B degli irpini; chissà che adesso non sia questo di buon auspicio per la rimonta granata...