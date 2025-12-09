Salernitana, per la difesa torna di moda il nome di Gaetano Letizia

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, Daniele Faggiano ha intenzione di rinforzare il reparto difensivo con due tasselli: uno giovane e di prospettiva e un altro che abbia già maturato una certa esperienza in categoria e che sia in grado di ricoprire più ruoli. In queste ore sta tornando di moda il nome di Gaetano Letizia, giocatore che fu vicino ai granata già durante la gestione Petrachi e che non ha mai nascosto il suo apprezzamento per la piazza di Salerno e per una tifoseria che non lo ha lasciato mai indifferente quando ha affrontato la Salernitana da avversario. Tesserato per il Pescara, ma con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno,

Letizia potrebbe giocare indifferentemente come braccetto o come esterno, a prescindere dal modulo. Sarebbe un grande colpo di mercato, visto che stiamo parlando di un calciatore che avrebbe meritato una carriera ancora più importante e che, qualche anno fa, sembrava quasi in orbita Nazionale. In C, a quanto filtra, scenderebbe soltanto per i granata.

Molto difficile, invece, arrivare a Marco Capuano che, spinto dallo staff tecnico e della dirigenza della Ternana, dovrebbe concludere la stagione con la maglia rossoverde salvo offerte economicamente irrinunciabili da parte di Iervolino e Faggiano.