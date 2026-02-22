Sambenedettese, Boscaglia: "Contento della prestazione, meritavamo il pareggio"

Roberto Boscaglia, tecnico della Sambenedettese, ha commentato così la sconfitta contro il Ravenna nel giorno del suo esordio sulla panchina rossoblù. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da La Nuova Riviera: "Meritavamo almeno il pareggio. Abbiamo messo in difficoltà il Ravenna. Abbiamo dei buoni giocatori e oggi l’hanno dimostrato. Se siamo nei playout, qualche problema c’è, è evidente. Da un certo punto di vista siamo abbastanza tranquilli, c’è stata una reazione".

"Il gol sfiorato da Martins? La palla è rimbalzata male davanti a lui. Ma potevamo segnare anche nel primo tempo con Parigini. Abbiamo affrontato una squadra alla quale abbiamo concesso poco. Abbiamo regalato quel calcio d’angolo e la partita l’abbiamo persa. Dal punto di vista della prestazione - prosegue Boscaglia -sono contento, ma deluso per il risultato finale. Eusepi era stanco e l’ho sostituito per questo. Martins e Marranzino hanno giocato bene. Candellori e Moussa Touré hanno disputato una buona partita. I cambi devono essere fatti con senso: se non c’è bisogno, non si fanno. Non potevamo venire qui e pensare di dominare. Abbiamo fatto bene e nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi. Contano i giocatori e i duelli. Dobbiamo cercare di vincere ogni partita".