Union Brescia, Corini: "Sono tornato qui per riportare la città dove merita"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Union Brescia Eugenio Corini ha parlato della sua esperienza sulla panchina della formazione lombarda: "Sono tornato qui per riportare la città dove merita. Nel 2019 fu una festa bellissima, c’era un fiume di gente. Coltivo il sogno di voler rivivere emozioni del genere. È la luce che vedo in fondo al tunnel, voglio riuscirci".

Venendo invece ai giocatori che ha allenato in passato ha commentato: "Non vorrei fare un torto a nessuno, ma se devo scegliere direi Tonali e Hjulmand. A vevano qualcosa di diverso. Sandro era un ragazzino, ma ti stupiva per la mentalità e l’atteggiamento. Si comportava come un trentenne nel corpo di un ragazzo. E poi... che talento! Anche Morten, un temperamento e una leadership innate. Fu un grandissimo colpo di Corvino, lo scovò dall’Admira Wacker, in Austria, dove non faceva nemmeno il titolare".

Chiosa finale con un obiettivo per il futuro: "Riportare il Brescia dove merita. Vivo con questo desiderio".