Sambenedettese, comunicato lo staff di D'Alesio: Di Giannatale vice. Saluta Mancinelli

La Sambenedettese con una nota ha ufficializzato anche lo staff a disposizione di Filippo D'Alesio. Di seguito il testo del comunicato:

La U.S. Sambenedettese comunica che mister Marco Mancinelli non farà più parte dello staff tecnico rossoblù. Contestualmente, il ruolo di vice-allenatore sarà affidato a Dario Di Giannatale, che coadiuverà il tecnico della prima squadra Filippo D’Alesio insieme ai preparatori atletici Maurizio e Filippo Di Renzo, al preparatore dei portieri Cristian Cicioni ed al match analyst Angelo Andrea Pisani.

La U.S. Sambenedettese ringrazia mister Marco Mancinelli per la professionalità e la serietà dimostrate in queste due stagioni e mezza in rossoblù augurandogli le migliori fortune personali e professionali.