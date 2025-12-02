Sambenedettese, comunicato lo staff di D'Alesio: Di Giannatale vice. Saluta Mancinelli
TUTTO mercato WEB
La Sambenedettese con una nota ha ufficializzato anche lo staff a disposizione di Filippo D'Alesio. Di seguito il testo del comunicato:
La U.S. Sambenedettese comunica che mister Marco Mancinelli non farà più parte dello staff tecnico rossoblù. Contestualmente, il ruolo di vice-allenatore sarà affidato a Dario Di Giannatale, che coadiuverà il tecnico della prima squadra Filippo D’Alesio insieme ai preparatori atletici Maurizio e Filippo Di Renzo, al preparatore dei portieri Cristian Cicioni ed al match analyst Angelo Andrea Pisani.
La U.S. Sambenedettese ringrazia mister Marco Mancinelli per la professionalità e la serietà dimostrate in queste due stagioni e mezza in rossoblù augurandogli le migliori fortune personali e professionali.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
Le più lette
2 I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Boattin: "Difficile lasciare la Juve e Torino, ma giocare negli USA era un sogno. E l'ho realizzato"