Sambenedettese in ansia per il presidente Massi: è stato ricoverato per un malore improvviso

"La U.S. Sambenedettese comunica che il Presidente Vittorio Massi è stato colpito da un improvviso malore ed è attualmente ricoverato presso la struttura ospedaliera per le cure e gli accertamenti necessari". Inizia così il comunicato del club marchigiano sul proprio numero uno che ieri sera aveva firmato per lasciare il Pronto Soccorso dell'Ospedale dove sarebbe dovuto tornare oggi per ulteriori accertamenti.

"In questo momento così delicato, la Società, la squadra, lo staff tecnico e tutti i collaboratori si stringono con affetto e profonda vicinanza attorno al nostro Presidente, con l’auspicio che possa ristabilirsi al più presto e tornare in piena forma, continuando a guidare con la consueta passione la Sambenedettese, patrimonio sportivo e sociale dell’intera città. - prosegue il comunicato - Non è questo il tempo dei chiarimenti né delle giustificazioni. Questo è il tempo della solidarietà e del sostegno.

Chiediamo serenità e rispetto per la famiglia Massi. La Società fornirà eventuali aggiornamenti ufficiali nel rispetto della privacy familiare e delle indicazioni mediche. Forza Presidente, siamo tutti con lei. Forza Samb".