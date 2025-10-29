Serie B, 10ª giornata - Dopo 45' Venezia sul doppio vantaggio. Bene Mantova e Spezia
Con la giornata di ieri, si è alzato il sipario sulla 10ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, che si concluderà poi nella serata odierna, almeno per quelli che sono i match che si sono potuti giocare: come infatti noto, per questo turno infrasettimanale, è stata rinviata Juve Stabia-Bari, a seguito delle problematiche legate al club campano, in amministrazione controllata.
Alle 20.30, però, hanno preso il via i tre match che andranno a completare la giornata: da poco quindi in archivio i primi tempi degli stessi. Parte bene il Mantova, che si porta in vantaggio sul Catanzaro poco dopo il via del match, e bene anche lo Spezia, che chiude la prima frazione di gioco sull'1-0, come la formazione virgiliana (aquile che fronteggiano il Padova). Succede tutto verso il finire di primo tempo al 'Pierluigi Penzo', dove il Venezia trova il doppio vantaggio sul SudTirol.
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 10ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Mantova-Catanzaro 1-0
7' Mancuso
Spezia-Padova 1-0
16' Lapadula
Venezia-Sudtirol 2-0
39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez
Già giocate
Cesena-Carrarese 2-1
34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
77' Popov (E), 80' Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3
39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5' Capellini (P), 29' Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17' Bozzolan
Rinviata a data da destinarsi
Juve Stabia-Bari
CLASSIFICA (parziale)
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Venezia 13*
Avellino 13
Padova 12*
Empoli 11
Südtirol 10*
Virtus Entella 10
Catanzaro 9*
Bari 9*
Pescara 8
Sampdoria 7
Spezia 6*
Mantova 5*
*una gara in meno