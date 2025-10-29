Serie B, 10ª giornata - Dopo 45' Venezia sul doppio vantaggio. Bene Mantova e Spezia

Con la giornata di ieri, si è alzato il sipario sulla 10ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, che si concluderà poi nella serata odierna, almeno per quelli che sono i match che si sono potuti giocare: come infatti noto, per questo turno infrasettimanale, è stata rinviata Juve Stabia-Bari, a seguito delle problematiche legate al club campano, in amministrazione controllata.

Alle 20.30, però, hanno preso il via i tre match che andranno a completare la giornata: da poco quindi in archivio i primi tempi degli stessi. Parte bene il Mantova, che si porta in vantaggio sul Catanzaro poco dopo il via del match, e bene anche lo Spezia, che chiude la prima frazione di gioco sull'1-0, come la formazione virgiliana (aquile che fronteggiano il Padova). Succede tutto verso il finire di primo tempo al 'Pierluigi Penzo', dove il Venezia trova il doppio vantaggio sul SudTirol.

Di seguito, il programma del turno:

SERIE B, 10ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Mantova-Catanzaro 1-0

7' Mancuso

Spezia-Padova 1-0

16' Lapadula

Venezia-Sudtirol 2-0

39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez

Già giocate

Cesena-Carrarese 2-1

34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)

Empoli-Sampdoria 1-1

77' Popov (E), 80' Cuni (S)

Frosinone-Virtus Entella 4-0

36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias

Palermo-Monza 0-3

39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi

Pescara-Avellino 1-1

5' Capellini (P), 29' Simic (A)

Reggiana-Modena 1-0

17' Bozzolan

Rinviata a data da destinarsi

Juve Stabia-Bari

CLASSIFICA (parziale)

Modena 21

Monza 20

Cesena 20

Frosinone 18

Palermo 16

Reggiana 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14*

Venezia 13*

Avellino 13

Padova 12*

Empoli 11

Südtirol 10*

Virtus Entella 10

Catanzaro 9*

Bari 9*

Pescara 8

Sampdoria 7

Spezia 6*

Mantova 5*

*una gara in meno