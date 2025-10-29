Live TMW Como, Douvikas: "Chiedo tante cose a Morata perché è un top. Mi sento cresciuto"

Tasos Douvikas, attaccante del Como, presenzia in conferenza stampa dallo stadio Sinigaglia per commentare il trionfo per 3-1 sul Verona: "Prima di tutto la cosa più importante per noi era la vittoria, è stata una partita dura. Ottimo per i tre punti. Con Morata giochiamo nella nostra posizione e diamo del nostro meglio, io sono felice di lavorare con lui, gli chiedo tante cose perché lui è di top level".

Stasera avete fatto 3 gol. È un caso che sia successo con degli esterni veri?

"Sì, oggi eravamo contenti di riavere le nostre ali indietro. Era molto importante, anche per lo stile della nostra squadra. Abbiamo bisogno di loro, poi mi aiutano perché aprono lo spazio e arrivare in uno contro uno".

Un altro gol. Queste tue prestazioni possono aiutarti a trovare spazio con la Grecia?

"Penso che abbiamo trovato tanto spazio per attaccare e segnare. Guardiamo ad ogni partita, cercando e volendola vincere, ma non guardiamo troppo in avanti. C'è più gente in area, creiamo più occasioni. In Nazionale quando avrò l'opportunità in Nazionale lo farò, ma ce l'ho come obiettivo".

TMW - Ti senti cresciuto? Anche grazie a Fabregas e Morata?

"Il mio obiettivo è crescere sempre. Mi sento cresciuto questa stagione, spero sempre di fare meglio in ogni partita, spalle alla porta, in difesa della palla. Grazie al mister e alla squadra sto portando avanti questa crescita".

Finisce la conferenza stampa.