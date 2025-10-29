L'Inter palleggia, la Fiorentina è guardinga e aiutata da De Gea: all'intervallo è 0-0
Terminato il primo tempo del Meazza, risultato di 0-0 tra Inter e Fiorentina.
All'appuntamento con la Fiorentina si presenta un'Inter che ha tutta l'aria di voler sistemare i conti rimasti sospesi dopo la sconfitta di sabato a Napoli, con strascichi annessi. I nerazzurri premono sin dalla partenza, con i toscani che invece si presentano ben coperti e rannicchiati in diverse fasi a quasi esclusiva protezione della propria area di rigore. Per tutta la fase iniziale di primo tempo la palla è a disposizione dell'Inter, che però fatica a calciare con precisione. Appena prima della mezz'ora Bastoni prova a sfruttare un errore di Comuzzo in uscita, ma il suo slalom solitario si infrange su De Gea. È ancora il braccetto di sinistra il più intraprendente, tanto da creare l'occasione più pericolosa per i suoi da lì all'intervallo, con De Gea che però ferma Dimarco. L'ultimo tiro del primo tempo è invece della Fiorentina, ma Kean tira centrale. E al duplice fischio squadre negli spogliatoi sullo 0-0.