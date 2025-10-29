Sampdoria, tegola a centrocampo. Si ferma Abildgaard per una lesione alla spalla destra

Come fanno sapere i canali ufficiali del club, dopo il rientro nella notte in pullman da Empoli, la Sampdoria si è subito rimessa all’opera questa mattina, ovviamente al 'Mugnaini' di Bogliasco: nel mirino, la sfida contro il Mantova (per altro ora in campo e, nel momento in cui scriviamo, in vantaggio sul Catanzaro per 1-0), che si giocherà allo stadio 'Ferraris' di Genova nella giornata di domenica 2 novembre, con fischio di inizio fissato alle ore 19.30. Match valevole per l'11ª giornata del campionato di Serie B.

Seduta di scarico per i calciatori blucerchiati maggiormente impegnati al 'Castellani' contro la formazione toscana, mentre per tutti gli altri calciatori a disposizione del duo Gregucci-Foti programma completo a base di attivazione, esercitazioni tecniche e partitelle ad alta intensità.

Brutte notizie, però, dall'infermeria, di cui la società ha fornito informazioni che di seguito riportiamo. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto nel pomeriggio il centrocampista Oliver Abildgaard hanno evidenziato una lesione all’acromion claveare della spalla destra: non ci sono però ulteriori indicazioni in merito. Proseguono poi i rispettivi iter di recupero Giorgio Altare e Simone Pafundi; terapie per Gaëtan Coucke ed Estanislau Pedrola. Da ricordare che domani, giovedì 30 ottobre, è in programma un allenamento pomeridiano.