Frosinone-Modena 2-2, le Pagelle: sugli scudi Koutsoupias e Zampano. Sotto tono Zilli e Gliozzi

Oggi alle 17:55
Stefano Scarpetti

Risultato finale: Frosinone-Modena 2-2

FROSINONE

Palmisani 6.5- Non ha colpe sulle due reti messe a segno dal Modena nella ripresa. Anzi si fa trovare pronto sulle due conclusione di Gliozzi nel primo tempo dando sicurezza ad un reparto messo a dura prova dagli emiliani

J. Oyono 5.5- Spesso in difficoltà sul piano della corsa dall’arrembante Zampano. Il numero 9 del Modena lo mette sistematicamente in difficoltà. I principali pericoli infatti arrivano dalla sua zona. Dal 85’ Cittadini SV

Gelli 5.5- Viene recuperato in extremis ma fatalmente soffre sotto l’aspetto atletico nel finale, va in difficoltà sulla fisicità degli attaccanti nel Modena nella parte finale della partita.

Calvani 6- Ingaggia un duello rusticano con Gliozzi, al quale concede qualche spazio di troppo soprattutto nelle transizioni. Sulle palle aeree sa il fatto suo mettendo sul piatto della bilancia la sua stazza.

Bracaglia 5.5- Si mostra arrembante all’inizio della partita mettendo lo zampino sul gol di Koutsoupias. Nella seconda parte della gara deve arretrare il baricentro, faticando dopo i cambi con Beyoku e Pyythia pronti a creare grattacapi.

Calò 7- Punto di riferimento della squadra come al solito, tocca molti palloni anche se soffre il pressing portato dagli avversari. Con un inserimento a “fari spenti” firma il 2-0 che fa sognare lo Stirpe, poi il Modena rimonta ma la sua prestazione resta.

Koutsoupias 7- Firma la rete del momentaneo vantaggio con un sinistro non molto forte ma chirurgico. Entra nelle azione del 2-0 servendo Calò. Cerca come può di difendere il doppio vantaggio del Frosinone ma va apprezzato per la volontà.

Ghedjemis 5.5- In una delle poche scorribande classica ispira la rete del momentaneo 2-0. Per il resto non riesce ad incidere dando vita a giocate troppo sofisticate. Dal 85’ Vergani SV

Kone 5.5- Costretto ad occuparsi prevalentemente della fase difensiva, assolvendo al ruolo con poca precisione. Dal 68’ Chichella 6- Prova a dare il suo apporto di fronte al forcing ospite, sfiora la rete del 3-2 al quinto di recupero

Kvernadze 6- Parte bene, almeno nella prima ora riesce a creare grattacapi agli emiliani ma poi si spegne. Dal 72’ Corrado sv

Raimondo 5- Poco servito non riesce ad incidere, sovrastato dai centrali avversari spesso fuori dal centro del gioco. Dal 68' Zilli 5- Non incide nei minuti in cui viene schierato, si fa notare solo per un cartellino giallo.

Massimiliano Alvini 6- Contro questo Modena era difficile fare meglio, ha confermato il 4-2-3-1 con il solito atteggiamento aggressivo ma poi è stato costretto ad abbassarsi. Sul 2-0 c'è stata l'illusione di poterla vincere ma alla fine il pareggio non è un risultato da buttare

MODENA

Chichizola 6- Sorpreso in occasione della prima rete dei ciociari, si riscatta nel finale esaltando i propri riflessi sul sinistro di Cichella.

Tonoli 6 Soffre nella sua zona di competenza l’avvio arrembante del Frosinone sull’asse Bracaglia- Kvernadze, con il passare del tempo prende le misure

Adorni 6.5 Prestazione come sempre autoritaria al centro della difesa. Mette sul piatto della bilancia la fisicità non disdegnando come sempre di dare il suo apporto in costruzione.

Nieling 6- Tiene la posizione in maniera efficace limitando le giocate di Ghedjemis, che non entra mai in partita

Zanimacchia 5.5- Ha la palla del possibile pareggio prima di uscire, poco propositivo ed efficace sulla corsia destra dove spesso si fa irretire dagli avversari. Dal 67’ Beyuku 6- Mette lo zampino sul gol del 2-2 dando fosforo e atletismo al Modena.

Magnino 5.5- I suoi sganciamenti non sono produttivi, soffrendo in fase di non possesso le verticalizzazioni dei ciociari. Dal 55’ Pyythia 6.5- Con l’ingresso del finlandese la capolista cresce creando non pochi pericoli dalle parti di Palmisani. Incisivo e concreto, abile a non dare punti di riferimento

Santoro 6- Regia attenta e lucida la sua, riuscendo a liberarsi della pressione dei centrocampisti del Frosinone

Sersanti 6.5- Mezzala arrembante con il compito di incidere, i suoi inserimenti tagliano fuori spesso gli avversari. Dal 77’ Massolin 7 Non c’era modo migliore di firmare il primo gol in serie B, sinistro mortifero che regala il 2-2 a Frosinone permettendo di mantenere il primato. E’ proprio il caso di dire chapeau

Zampano 7- Una continua spina nel fianco nella difesa del Frosinone, suo il gol che permette al Modena di rientrare in partita. Corsa e fisicità al servizio della squadra di Sottil.

Di Mariano 5.5- Qualche spunto e alcuni angoli ben battuti ma poco altro non riuscendo a trovare spazi nell'area del Frosinone rimanendo ai margini della garaDal 55’ Defrel- 6.5 Eccellente il suo approccio, sfiora il gol in un paio di occasioni dando il suo apporto di fisicità ed esperienza.

Gliozzi 5- Stavolta il bomber non riesce a trovare la via della rete, spreca almeno quattro occasioni palesando poca precisione e molta precipitazione Dal 67’ Mendes 6- Buono il suo apporto come quello dei subentrati, abile a non dare punti di riferimento ai difensori del Frosinone

Andrea Sottil 7- La sua squadra dimostra di avere personalità ma anche idee chiare e carattere. Poi quando le cose non vanno ci pensa il tecnico operando le mosse giuste. Il 'pareggio degli emiliani è pienamente meritato per quanto visto sul terreno dello Stirpe

