Atalanta, Juric recupera Brescianini e Scalvini per il match con il Sassuolo: i convocati
Nel giorno di vigilia della sfida del lunch match della undicesima giornata tra Atalanta e Sassuolo, Ivan Juric ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati. Tornano a disposizione Brescianini e Scalvini, out il lungo degente Bakker. Queste le scelte del tecnico serbo:
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Zappacosta, Zalewski.
Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca, Sulemana.
